用餐時間不固定又愛含糖飲料 32歲台南輪班作業員確診糖尿病

台南1名在科技廠擔任作業員的32歲男子，雖無慢性病史，但因每日用餐時間不固定，且幾乎每天飲用含糖飲料，健檢發現血糖異常，進一步確診為第二型糖尿病，開始接受藥物控制。

奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師黃俊淵今天在院內衛教宣導會表示，這名病患因工作需偶爾輪值夜班，平日正餐時間不固定，除了幾乎每天喝含糖飲料，並缺乏運動習慣，近兩個月來常感口渴且排尿次數明顯增加，但未加以重視，直到參加公司健康檢查發現血糖異常。

黃俊淵指出，進一步至門診就醫後，確診為第二型糖尿病，經規律門診追蹤，並接受口服藥物治療，配合營養師飲食指導及衛教護理師介入，目前病患血糖已獲得良好控制。

他說，根據衛生福利部2024年統計，糖尿病位居國人十大死因第5位，其中40歲以下「年輕型第二型糖尿病」發生率正持續攀升，且這群年輕病人的胰島細胞衰退速度比高齡者更快，未來併發心血管病變、腎臟病風險顯著提高。

黃俊淵說，糖尿病患者年輕化原因，除了常見的青少年肥胖、含糖飲料不離手、高熱量飲食外，也可能受到早期發育與環境因素影響，臨床發現8成以上年輕病人合併過重或肥胖問題，若又合併憂鬱或焦慮等情緒問題，亦可能影響治療依從性，形成病情控制惡性循環。

黃俊淵提醒，具有家族史、過重或肥胖、缺乏運動習慣、長期壓力或睡眠不足者，應定期進行健康檢查，及早監測血糖，一旦確診糖尿病，應採取積極且個人化治療，透過調整生活型態、規律運動、均衡飲食及體重控制，並配合醫囑用藥，延緩併發症發生。