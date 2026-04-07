合歡山杜鵑將盛放 假日實施高乘載…車上有3人才能上山

每年4月進入合歡山杜鵑花季，目前零星開花，花苞結逾6成，預估4月底至5月可望盛放。考量每年花季車潮造成台14甲線塞車，公路局祭出假日高乘載與流量管制，本周六（11日）起至6月14日的周末連假，車上未滿3人不得上山。

合歡山是熱門景點，四季景色別具，隨時序入春，4月至6月間迎來高山杜鵑花季，太魯閣國家公園管理處表示，目前石門山、合歡尖山、主峰及東峰等已可見杜鵑零星開花，整體花苞則達6、7成，今年花況樂觀，4月底至5月可望盛放。

為因應合歡山高山杜鵑花季車潮，公路局規畫於本月11日至6月14日例假日（含勞動節連假），每日上午6時至11時，在台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段實施高乘載與流量管制，小客車須3人以上才能通行，以紓解壅塞情形。

公路局中區養護工程分局指出，該路段因路幅狹窄、會車不易，經南投縣道路交通安全聯席會報決議實施交通管制，除實施假日高乘載外，也將視車流狀況啟動流量管制，採每10分鐘放行20輛車，客運接駁車及乙類大客車則不受限制。

此外，昆陽、武嶺、合歡山莊及小風口等停車場空間有限，建議民眾多搭乘大眾運輸工具，或改於平日前往，以避開車潮並提升旅遊品質。同時提醒，高山氣候多變，上山賞花應評估身體狀況並注意保暖，如遇天候不穩，應避免上山。

仁愛警分局表示，每逢杜鵑花季，台14甲線合歡山公路車流倍增，交通壅塞且違規停車、塞車等狀況多，假日尤為嚴重，為此將加強派員嚴格取締任意插隊、超車及違停等交通違規，而民眾出發前先確認花況再上山，並應避免疲勞駕駛。