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工程師罹癌拚職場仍遭裁員 重新求職陷殘酷抉擇

中央社／ 台北7日電
42歲卵巢癌病友白小姐原是資深工程師，治療期間努力兼顧工作，公司卻以業務緊縮為由，將她裁員並拒絕溝通；她在重新求職過程中，陷入誠實揭露病史與維持就業機會的兩難。失落示意圖。圖／AI生成
42歲卵巢癌病友白小姐原是資深工程師，治療期間努力兼顧工作，公司卻以業務緊縮為由，將她裁員並拒絕溝通；她在重新求職過程中，陷入誠實揭露病史與維持就業機會的兩難。失落示意圖。圖／AI生成

42歲卵巢癌病友白小姐原是資深工程師，治療期間努力兼顧工作，公司卻以業務緊縮為由，將她裁員並拒絕溝通；她在重新求職過程中，陷入誠實揭露病史與維持就業機會的兩難。

白小姐的經歷並非少數，最新癌友就業現況調查顯示，逾9成癌友盼企業提供彈性工時與職務調整，實際僅半數獲支持。癌症希望基金會呼籲強化勞動部「罹癌勞工相關勞動權益專區」功能，制定罹癌勞工職場溝通協調指引。

根據衛生福利部癌症登記資料，台灣每年新發癌症人數已超過13萬人，其中約一半為65歲以下族群；同時，癌症5年存活率已提升至6成以上，顯示癌症逐漸轉為可長期共存的慢性疾病。

114年底癌症希望基金會與輔仁大學社工系副教授劉一龍進行癌友就業現況調查，共回收408份有效問卷，受訪者平均年齡47歲、其中約7成仍在職場就業。調查發現，超過9成癌友期待企業提供彈性工時與工作調整，但實際僅約半數能獲得支持。

調查顯示，理想與現實之間存在明顯落差，劉一龍近日透過新聞稿指出，這並非單一企業問題，而是制度設計的結構性缺口。癌友在治療期間仍希望維持工作，但因缺乏明確指引，企業與主管在工時安排、工作調整與請假管理上無所適從，導致相關權益難以落實。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔說，癌友從復職到求職雙重受阻，想工作卻回不去，也找不到新工作，最關鍵的「就業支持」，在癌症防治法與國家癌症防治計畫中竟未曾被納入。若無法保障癌友的就業權益，所謂的生活品質，恐僅止於延長生命的醫療目標，而非協助存活者真正重建生活。

蘇連瓔呼籲政府借鏡日本經驗，強化「罹癌勞工相關勞動權益專區」功能，並制定罹癌勞工職場溝通協調指引，提供企業與勞工依循方向。但在制度未完善前，癌友就業面試時不一定要主動揭露病史，善用多元制度安排請假及工作，勿被迫簽署自願離職書，以保障工作權益。

癌症希望基金會表示，面試階段不一定需要主動揭露病史，依據就業服務法，求職者無義務主動揭露健康狀況，可依情況評估；若選擇說明，也可理性陳述目前狀態，強調不影響工作表現。

此外，癌友可依需求，搭配普通傷病假、事假、特休或留職停薪等制度，兼顧治療與工作。癌友若屬非自願離職，切勿隨意簽署自願離職書，並應申請服務證明書，以保障後續給付與補助權益。

蘇連瓔表示，當癌症已慢性病化，未來政府須通盤考量在癌症防治法與國家癌症防治計畫中，增加對癌症病人就業支持，透過跨部會整合資源，創造更有利的癌後友善就業環境。

癌症 求職 勞動部

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