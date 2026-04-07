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老舊建築拆除建材成裝置藝術「循環之城」彭啓明：廢棄物能創造產值

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部展出「環保心舞台－循環之城」裝置藝術，以廢棄鋼材、木材、磁磚、紅磚及爐碴等材料打造，象徵資源循環不息。記者林澔一／攝影
環境部展出「環保心舞台－循環之城」裝置藝術，以廢棄鋼材、木材、磁磚、紅磚及爐碴等材料打造，象徵資源循環不息。記者林澔一／攝影

根據內政部2026年初最新的統計，全台超過30年以上的老舊建築已超過550萬戶，環境部今日正式展示「環保心舞台-循環之城」展品，本次展示由環境部資源循環署與無機資源循環產業聯盟共同合作，此展品是意象也是期許，期望每一棟老舊建築所拆下來的建材、每噸工業廢棄物，經過處理後都能在另一棟新建築上重獲新生，讓台灣每一個城市都邁向「循環之城」。

循環署表示，都市更新、工廠副產物等是很多民眾關心的議題，除了鋼材、鋁條這種有價貴金屬已經完全進入回收體系之外，其他像玻璃、磁磚、紅磚、混凝土、爐碴等等大多拿去回填，但其實這些都是資源，而不是廢棄物。

環境部表示，營建循環是環境部推動的目標，據創作設計者介紹，本裝置藝術「循環之城」由廢棄的鋼材（金）、木材（木）、磁磚（水）、紅磚（火）及爐碴（土）搭建，具有五行意象，隱喻資源不滅的循環系統，讓民眾體會到建材不是一次性的消耗品，而是一種可持續流動的資源。

資源循環署說明，在建物拆除與工廠生產過程，混凝土、紅磚、玻璃、陶瓷與鋼鐵爐碴等無機材料從未消失，使用循環建材可以實踐「減碳」、「減廢」、「減填埋」、「減焚化」及「減少非法棄置」，且只要推動精細拆除現場分類、強化再生建材產製及品質、推廣營建工程使用再生粒料建材，這也是「資源循環推動法」一個重要的修法方向，不是只有少數的模範案例使用循環建材，更希望從公共工程帶頭做起，當有一定的比例使用循環再生建材，先創造出市場讓更多廠商投入，就會形成一個再生建材的產業鏈，促進更多的營建產業投入。

「循環之城」創作者、無機聯盟召集人呂東璇表示，「循環之城」是對建材生命的一次重新想像，該作品以立方體堆疊出秩序，這是邀請我們重新思考如何建造與拆除，以及這樣的理念如何往下個世代延續下去。

環境部長彭啓明表示，營建剩餘土石方只要大家好好面對，就會找到解方，鼓勵房子好好拆，拆除的廢棄物只要重新循環出來就能創造更大的產值，關鍵在於願不願意做。

廢棄物 環境部 內政部

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