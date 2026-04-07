民團發起透過音樂連結島嶼記憶 邀創作者共同傳承

辜寬敏基金會今天發起「島嶼記憶音樂串連行動」，希望鼓勵創作者共同傳承跨世代的記憶。辜寬敏基金會表示，唯有理解共同的歷史記憶，才能創造一同前行的未來，讓所有生活在這塊土地上的每個人更加團結，並且懂得珍惜台灣的民主與自由。

辜寬敏基金會今天召開「記憶的共振 島嶼記憶音樂串連行動」啟動記者會，歌手以莉．高露、流行音樂研究者徐睿楷等人出席。主辦單位鼓勵相同理念音樂人與友善店家加入，擴大歷史記憶的連結，建立共好公民社會的基礎。

辜寬敏基金會執行長楊宗澧表示，國民黨來到台灣以後，1949年5月19日宣布隔日要全島實施戒嚴，從此開展了台灣很長時期的白色恐怖歷史。

楊宗澧說，長期以來，台灣人活在兩條平行的歷史記憶，一條是忠黨愛國的歷史記憶，獨裁者不斷被美化甚至神話；另外一邊則是，最近常被提起的林宅血案故事，人權捍衛者林義雄的家人慘遭殺害。

楊宗澧表示，希望透過行動，先建立台灣人共同的歷史記憶，才有未來共同的命運。

台灣駐芬蘭代表、閃靈樂團主唱林昶佐透過影片在記者會上發聲，林昶佐表示，過去他在國際巡迴時，國際特赦組織與許多人權團體也會合作，希望歌曲背後的故事、理念、靈感，讓現場歌迷有不一樣的啟發跟感受。

林昶佐說，辜寬敏基金會用音樂方式，希望讓社會與年輕人對白色恐怖的記憶有更深層了解，並且把對音樂的喜好化為行動，他非常感動，也希望有更多音樂人跟樂團加入。