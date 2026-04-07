影／環境部呼籲房屋「好好拆」減少廢棄物且材料可循環利用

環境部今天展出「環保心舞台－循環之城」裝置藝術，環境部指出全台30年以上建物已逾550萬戶，盼透過推動循環建材，讓城市邁向永續發展。此次展示是由資源循環署與無機資源循環產業聯盟共同合作，藉由裝置藝術呈現老舊建築拆除後資源再利用的循環願景。

環境部長彭啟明表示，房屋若能「好好拆」，拆除後的材料經分類與處理，可再次投入使用，不僅減少廢棄物，也能創造更高產值，且相關商業模式已相當明確，「關鍵在於是否願意投入」。他強調，即使出現剩餘土石方，只要妥善分類，仍可循環再利用，相關問題其實都能被解決，只是過去未被重視。

環境部也表示未來修法方向，將以公共工程帶頭使用一定比例的再生建材，建立市場需求，帶動產業鏈發展，吸引更多業者投入循環經濟。

環境部長彭啟明（左）與環境部資源循環署長賴瑩瑩（右），推動老舊建築拆除後資源再利用的循環願景。記者林澔一／攝影

環境部長彭啟明表示，房屋若能「好好拆」，拆除後的材料經分類與處理，可再次投入使用，不僅減少廢棄物，也能創造更高產值。記者林澔一／攝影