還剩100萬劑！疾管署：新冠高風險族群 今起可「免費」打第2劑

目前全台新冠疫苗剩約100萬劑，疾管署發言人曾淑慧今表示，為提升對重症高風險族群的健康保護，參考國際接種建議及經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP會議討論，今起提供65歲以上長者等高風險族群，可接種第2劑公費新冠疫苗，約有75萬人符合資格可接種。

一名中部60多歲女性有高血壓、高血脂、慢性腎病等多重慢性病史，且需定期洗腎，最近一次接種新冠疫苗是2025年10月，於3月中旬因發燒、呼吸困難和低血氧至急診就醫，X光顯示肺炎並收治於一般病房治療篩檢確診陽性，住院2周後因為呼吸加重轉到加護病房，目前住院約3周持續在醫院治療中。

防疫醫師林詠青表示，今起，疾管署提供公費新冠疫苗，讓新冠高風險族群可施打第二劑，與前一劑相隔6個月就符合可施打資格，他提醒，新冠高風險族群一旦併發，容易引發重症死亡，呼籲一定要增強自身的防護力。

疾管署認定的高風險對象為，65歲以上長者、55至64歲原住民、滿6個月以上且有免疫不全或免疫力低下患者。其中65歲以上長者約有75萬人，可於今年4月底接種第二劑。

國內新冠疫情目前處低點波動，第13周新冠門急診就診計904人次，較前一周上升4.9%；上周新增2例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。去年10月起累計79例新冠併發重症本土病例，其中10例死亡，重症病例以65歲以上長者占72%及具慢性病史者占81%為多，92%未接種本季新冠疫苗。

全球近期新冠病毒陽性率呈下降趨勢，惟東地中海地區明顯增加；鄰近中國、香港疫情於低點波動，日本疫情下降，另加拿大疫情也下降。全球目前流行變異株占比以XFG最高，鄰近國家地區如中國大陸、香港、日本則以NB.1.8.1占比為高。

依據疾管署監測資料顯示，第13周類流感門急診就診計8萬8740人次，較前一周下降10.7%；另上周新增5例流感併發重症1例H1N1、2例H3N2、2例B型及2例流重死亡均H3N2。實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，以B型為主。