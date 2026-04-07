沙崙生態科學園區環境爭議 國科會：廣泛聽取各界意見

南部科學園區沙崙生態科學園區爆發環境爭議，國科會表示，相關資料皆公開於南科管理局官網，目前也廣泛聽取學者與環團意見，各界建議都將審慎評估納入考量。

國科會表示，南部科學園區沙崙生態科學園區是依「沙崙生態科學園區籌設計畫」籌設開發，相關計畫已於去年12月30日獲行政院同意推動，資料公開於國科會南科管理局官網供查閱。

國科會表示，考量外界對草鴞棲地保護的關注，南科管理局已先行透過「生態保育協作平台」、專家會議及工作小組等機制，廣泛聽取學者及環保團體意見，相關討論成果亦已公開於南科管理局官網。

國科會表示，「沙崙生態科學園區籌設計畫」目前仍處細部規劃及環境影響評估前期作業階段，後續需依法提送環境說明書並接受公開審查，各項開發內容均需經完整環評程序辦理。南科管理局將持續依相關法規推動設立沙崙生態科學園區，各界若有相關建議也歡迎提出，南科管理局將審慎評估後納入考量。