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沙崙生態科學園區環境爭議 國科會：廣泛聽取各界意見

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
環保團體今早於國土署前召開記者會，訴請國審會拒審或否決，阻止中央和地方圈地破壞沙崙農場環境生態。記者林俊良／攝影
環保團體今早於國土署前召開記者會，訴請國審會拒審或否決，阻止中央和地方圈地破壞沙崙農場環境生態。記者林俊良／攝影

南部科學園區沙崙生態科學園區爆發環境爭議，國科會表示，相關資料皆公開於南科管理局官網，目前也廣泛聽取學者與環團意見，各界建議都將審慎評估納入考量。

國科會表示，南部科學園區沙崙生態科學園區是依「沙崙生態科學園區籌設計畫」籌設開發，相關計畫已於去年12月30日獲行政院同意推動，資料公開於國科會南科管理局官網供查閱。

國科會表示，考量外界對草鴞棲地保護的關注，南科管理局已先行透過「生態保育協作平台」、專家會議及工作小組等機制，廣泛聽取學者及環保團體意見，相關討論成果亦已公開於南科管理局官網。

國科會表示，「沙崙生態科學園區籌設計畫」目前仍處細部規劃及環境影響評估前期作業階段，後續需依法提送環境說明書並接受公開審查，各項開發內容均需經完整環評程序辦理。南科管理局將持續依相關法規推動設立沙崙生態科學園區，各界若有相關建議也歡迎提出，南科管理局將審慎評估後納入考量。

機制 國科會 南科

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