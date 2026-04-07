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國內線票價調漲暫緩 交通部：協調航空公司吸收、中油凍漲
中東情勢不穩，連帶影響航空燃油價格飆漲，國籍航空今起調漲國際線燃油附加費，國內線業者日前也喊話調漲票價。對此，交通部表示，經協調，國內線票價的漲幅先由航空公司自行吸收，另為避免油價波動影響，也會協調中油啟動油價凍漲。
國內航線票價於2014年全面調整時，民航局也同時訂定因應油價變動調整機制，當國內線航空燃油連續3個月平均價格達調整門檻時，則適用該門檻所對應的運價。
中東戰火影響航空用油，國籍航空今起調漲國際線燃油附加費，針對國內線部分，交通部政務次長陳彥伯今表示，目前國內相關公共運輸票價沒有調整。
陳彥伯指出，前陣子因應中東情勢，已對外說明補貼航空用油，尤其國內航空票價調漲的規畫，在協調後，先由空公司自行吸收；另為避免油價波動對於票價影響，也會啟動相關規畫，協調中油啟動一定程度的油價凍漲，至於國際線燃油附加費則將尊重市場機制。
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