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一邊增產一邊減塑？彭啓明揭政策雙軌併行不衝突

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
環境部部長彭啓明。圖／聯合報系資料照
環境部部長彭啓明。圖／聯合報系資料照

中東衝突影響石化原料供應，連帶引發國內塑膠袋市場波動，政府啟動穩供與減量雙軌應對。環境部部長彭啓明7日表示，面對塑膠袋供應緊張與減塑政策討論，經濟部透過增產穩定市場、避免恐慌囤積，而環境部則持續推動減量與使用習慣改變，強調兩者「分工不同但方向一致」，希望在不影響民生便利下，逐步降低塑膠袋使用。

彭啓明出席「循環之城」裝置藝術揭幕儀式後被問到塑膠袋之亂議題，他說，台灣過去透過14類場所塑膠袋收費政策，已將年使用量已減少一半，但人均年用量仍達約三、四百個，仍屬偏高，目前最大挑戰在「最後一哩路」，也就是夜市、攤販與小吃等場域，因飲食型態仰賴塑膠袋，使用量占整體約六成。

在政策工具上，環境部近期加強推動「二手袋循環」與自備環保袋誘因，例如在建國花市等場域提供自備袋折抵優惠，也與衛生福利部合作，強化一次性塑膠用品對環境影響的宣導。彭啓明表示，目前部分場域已有約一成民眾不再使用塑膠袋，但整體仍有九成依賴，顯示改變行為仍需時間與更多誘因。

對於外界質疑政策矛盾，彭啓明直言，塑膠袋增產是短期因應供應與民生需求，減塑則是長期目標，兩者並不衝突。他也透露，已在行政院內部會議中提醒各部會，應同步加強減塑宣導，並與經濟部合作推動環保袋與重複使用機制。

彭啓明強調，國際上並無全面禁止塑膠袋的做法，關鍵仍在於民眾是否願意改變使用習慣，這波原料供應緊張反而是推動減塑的契機，未來將持續擴大宣導與政策力道，讓減少塑膠袋使用成為日常行為，而非僅止於政策要求。

經濟部 環境部 彭啓明

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