《Humidity Studies思／私度記憶》 鄭慈蒑芝加哥策展新視角

一場以氣候為出發點，主題為《Humidity Studies思／私度記憶》展覽在美國伊利諾州的芝加哥市南區Bridgeport的M House於2026年3月21日至3月29日登場。策展人為鄭慈蒑（Tzu Ying Cheng），題材新穎，吸引許多人參觀。

該展由旅美策展人鄭慈蒑策劃，她以「濕度」為切入點，將日常生活中常被忽略的氣候條件轉化為觀察身體與環境關係的方式。對她而言，濕度不只是天氣，而是影響生活節奏與文化樣貌的重要因素。

該展間位於芝加哥Bridgeport社區，整棟建築為一棟多戶住宅改造的複合式場域（約三層樓），結合酒鋪與公寓使用，並延伸出展覽與公共活動空間。觀眾在購買亞洲酒類的同時，也可能在不經意間走進展場，可以接觸到來自臺灣與不同文化背景的創作。

鄭慈蒑表示，在臺灣，濕潤氣候形塑了多種生活細節，例如高山茶的風味、熱帶水果的質地，以及因應降雨而發展出的騎樓空間。氣候中的濕度條件構成了與人們生活的緊密鏈接。相較之下，芝加哥乾燥的氣候則提供了另一種相對應的生活方式與體驗，讓這些原本習以為常的經驗再跨足到另一個地理環境時，感受更深刻。

展覽透過影像、裝置與身體相關創作，回應這種環境差異帶來的變化。不同作品從各自的角度處理濕度與身體、時間與觀看之間的關係，呈現出多種不同的觀看方式。相較於傳統以主題或地域分類的展覽，《Humidity Studies思／私度記憶》更關注一種日常且具體的經驗如何被轉化為創作的出發點。透過「濕度」這一看似簡單的條件，展覽提出另一種理解文化與環境關係的方式，也讓觀眾從自身經驗出發，重新思考與所處環境之間的連結。

蘇長慶的作品《昨夜星辰Where the Stars Once Were》。(圖由蘇長慶，Chang-Ching , Casper, Su攝影/提供）

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