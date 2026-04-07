快訊

家樂福改名倒數？「樂家康」悄曝光 新品牌名稱掀熱議

川普下最後通牒 一夜摧毀發電廠可行？專家分析：軍方電力難切斷

以為被列黑名單！日本大胃女王來台吃到飽餐廳 店員嚴肅走來「結局大反轉」

聽新聞
0:00 / 0:00

遏止廚餘亂倒 南市嚴查未分類、未設回收桶 最高罰6千元

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市環保局落實廚餘源頭分類，並加強稽查以遏止廚餘違規傾倒。圖／台南市環保局提供
台南市環保局落實廚餘源頭分類，並加強稽查以遏止廚餘違規傾倒。圖／台南市環保局提供

為落實資源循環並提升城市環境品質，台南市環保局持續推動廚餘減量及落實生熟廚餘分類管理政策，廚餘回收不僅可有效減輕焚化爐負擔，更是資源再利用的重要一環，請市民及餐飲業者從源頭落實「吃多少、煮多少」，並確實做好生、熟廚餘分類，共同打造宜居的淨零府城。

環保局表示，針對餐飲業者關注的廚餘清運費用，環保局長許仁澤表示，為保障民眾權益，環保局官網(https://reurl.cc/R2Odaz)有公告合法廚餘清運廠商的聯絡資訊；建議餐飲業者與委託廠商簽約前，應多方比價，並善用官網提供的資訊進行電話詢價，藉此掌握市場行情，避免因資訊不對稱而遭受哄抬價格。

環保局強調，未來將針對尚未設置廚餘回收桶的店家加強巡檢與輔導，若店家若未妥善處理廚餘，導致周邊側溝產生異味、孳生病媒等情事，環保局將列為重點稽查對象。若發現未依規定進行廚餘分類或有影響環境衛生的行為，將依廢棄物清理法告發處分，最高可處6000元罰鍰，絕不寬貸，以維護周邊居民的生活品質。

環保局也將同步加強家戶及店家的垃圾強制分類稽查作業，稽查員將不定期抽檢民眾排出的一般垃圾袋，確認其中是否夾雜廚餘或可回收資源物。若經稽查發現垃圾袋中含有應回收物或廚餘。環保局呼籲，請市民務必配合將廚餘分為生、熟廚餘妥善回收，落實源頭減量與精準分類，共同維護環境品質。

環保局表示，台南市現有安南區設有城西傳統廚餘堆肥廠，主要處理生廚餘；另有城西高速發酵廠，除可處理生廚餘外，亦可搭配部分熟廚餘作為原料進行再利用。

生廚餘，是指尚未烹飪或腐爛之蔬菜、水果類、食材薄外殼類(如菱角殼、龍眼殼、荔枝殼等)等等；熟廚餘則包含烹飪後食物類、植物性蛋白質類(如黃豆、豆腐、豆花、豆乾、蛋類食品等)等等，市民如需進一步了解廚餘分類方式，可至「廚餘多元利用資訊網」查詢相關資訊（https://reurl.cc/lpZoVj），以利正確分類並提升資源循環效益。

廚餘 環保局 餐飲業

延伸閱讀

新北爆疑似食物中毒累計28人送醫 衛生局出手了

廚餘養豬年底落日 今年已查獲12件違規

寺廟志工往排水溝倒廚餘稱「餵魚」 網友全開罵寺方回應了

非洲豬瘟台灣重列非疫區 雲林：廚餘養豬不能走回頭路

相關新聞

國內線票價調漲暫緩 交通部：協調航空公司吸收、中油凍漲

中東情勢不穩，連帶影響航空燃油價格飆漲，國籍航空今起調漲國際線燃油附加費，國內線業者日前也喊話調漲票價。對此，交通部表示，經協調，國內線票價的漲幅先由航空公司自行吸收，另為避免油價波動影響，也會協調中油啟動油價凍漲。

台鐵推Q版媽祖車票！大甲、白沙屯限定圖案曝光 最低22元就能收藏

大甲媽祖遶境和白沙屯媽祖進香，被譽為台灣的年度宗教盛事，不少民眾會安排時間前往現場共襄盛舉。部落客「愛吃愛玩的馬克斯」在臉書粉專秀出兩張火車票，指出是台鐵今年推出的期間限定區間車票，只要起迄站有「大甲站」就蓋上大甲媽祖圖案，有「白沙屯站」則蓋上白沙屯媽祖圖案，引發熱議。

睡覺開燈竟害血糖失控！醫曝關鍵原因示警：恐釀糖尿病前期

有人因為怕黑習慣開燈睡覺，認為閉眼就沒差，但醫師提醒，這樣的習慣恐悄悄影響健康。營養功能醫學專家劉博仁分享，近期一名患者半年來睡眠品質明顯下降，儘管飲食未改變，卻出現血糖波動，甚至被檢查出「糖尿病前期」。深入了解後才發現，關鍵竟是長期開燈入睡。

以為被列黑名單！日本大胃女王來台吃到飽餐廳 店員嚴肅走來「結局大反轉」

食量驚人、已經被日本12間吃到飽餐廳禁止進入的知名日本大胃王「安潔拉佐藤」（アンジェラ佐藤），自4月4日展開11日的台灣之旅。今日（4月7日），安潔拉佐藤發文表示，自己在台灣吃到飽餐廳，像平常一樣一直狂吃的時候，店員突然嚴肅地走過來。原本她以為在台灣要被列入黑名單，結果店員竟然告訴她「已經有其他客人幫您把餐費全部付清了」。出乎意料的反轉劇情，也讓她十分感謝，並表示「台灣人的溫柔與這種貼心的心意，又再次療癒了我的心（還有我的胃）」

合歡山杜鵑將盛放 假日實施高乘載…車上有3人才能上山

每年4月進入合歡山杜鵑花季，目前零星開花，花苞結逾6成，預估4月底至5月可望盛放。考量每年花季車潮造成台14甲線塞車，公路局祭出假日高乘載與流量管制，本周六（11日）起至6月14日的周末連假，車上未滿3人不得上山。

別再用棉花棒挖耳朵！耳鼻喉醫吐槽「常變鋼筋混凝土」：讓專業的來

許多人會定期使用棉花棒清潔耳朵，但看在耳鼻喉科醫師眼裡，簡直要拉響一級警報，一位醫師便對此疾呼，不要再把耳屎壓成「鋼筋混凝土」了，雖然整塊掏出來的感覺很爽，但「專業的事交給專業的來」，有問題找醫師，棉花棒最多把跑進耳道的水吸一吸就好。 光田綜合醫院耳鼻喉科主治醫師呂弘鈞近日在Threads上呼籲「不要再自己用棉花棒挖耳朵了」，他指出，很多人可能認為自己是在「清潔耳朵」，但在專業醫師眼裡，其實是在對耳屎進行「壓實工程兼深埋作業」，等到最後耳朵不舒服就診時，那塊耳屎已成「鋼筋混凝土」等級了。 他表示，盡管最後成功將那塊「鋼筋混凝土」完整掏出來，醫師和病人都會得到宛如靈魂升華般的快感，但事實上，與其讓醫師花20分鐘與耳屎博鬥，不如覺得耳朵癢就來看醫

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。