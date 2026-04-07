遏止廚餘亂倒 南市嚴查未分類、未設回收桶 最高罰6千元

為落實資源循環並提升城市環境品質，台南市環保局持續推動廚餘減量及落實生熟廚餘分類管理政策，廚餘回收不僅可有效減輕焚化爐負擔，更是資源再利用的重要一環，請市民及餐飲業者從源頭落實「吃多少、煮多少」，並確實做好生、熟廚餘分類，共同打造宜居的淨零府城。

環保局表示，針對餐飲業者關注的廚餘清運費用，環保局長許仁澤表示，為保障民眾權益，環保局官網(https://reurl.cc/R2Odaz)有公告合法廚餘清運廠商的聯絡資訊；建議餐飲業者與委託廠商簽約前，應多方比價，並善用官網提供的資訊進行電話詢價，藉此掌握市場行情，避免因資訊不對稱而遭受哄抬價格。

環保局強調，未來將針對尚未設置廚餘回收桶的店家加強巡檢與輔導，若店家若未妥善處理廚餘，導致周邊側溝產生異味、孳生病媒等情事，環保局將列為重點稽查對象。若發現未依規定進行廚餘分類或有影響環境衛生的行為，將依廢棄物清理法告發處分，最高可處6000元罰鍰，絕不寬貸，以維護周邊居民的生活品質。

環保局也將同步加強家戶及店家的垃圾強制分類稽查作業，稽查員將不定期抽檢民眾排出的一般垃圾袋，確認其中是否夾雜廚餘或可回收資源物。若經稽查發現垃圾袋中含有應回收物或廚餘。環保局呼籲，請市民務必配合將廚餘分為生、熟廚餘妥善回收，落實源頭減量與精準分類，共同維護環境品質。

環保局表示，台南市現有安南區設有城西傳統廚餘堆肥廠，主要處理生廚餘；另有城西高速發酵廠，除可處理生廚餘外，亦可搭配部分熟廚餘作為原料進行再利用。

生廚餘，是指尚未烹飪或腐爛之蔬菜、水果類、食材薄外殼類(如菱角殼、龍眼殼、荔枝殼等)等等；熟廚餘則包含烹飪後食物類、植物性蛋白質類(如黃豆、豆腐、豆花、豆乾、蛋類食品等)等等，市民如需進一步了解廚餘分類方式，可至「廚餘多元利用資訊網」查詢相關資訊（https://reurl.cc/lpZoVj），以利正確分類並提升資源循環效益。