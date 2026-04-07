基隆人好幸運！連6期開出發票大獎 他在愛一路吃牛排中100萬

財政部北區國稅局基隆分局表示，今年1到2月期統一發票其中一組雲端發票專屬獎100萬元發票落在基隆，這位幸運兒2月到孫東寶愛一店吃牛排並將雲端發票存入載具，僅花1133元幸運抱回雲端發票專屬獎100萬元。

基隆分局指出，基隆已經連續6期開出統一發票大獎，分別有特別獎3期、特獎1期及雲端發票專屬百萬獎2期，想要增加好運氣，建議多使用載具索取雲端發票。

基隆分局表示，今年1到6月每期增開70萬組500元雲端發票專屬獎，等於每期會開出30組100萬元、1萬6000組2000元、10萬組800元，以及385萬組500元專屬獎項，合計396萬6030組獎項，民眾可享有更多中獎機會。

基隆分局指出，1張雲端發票就有2次對獎機會，使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會主動以電子郵件通知中獎訊息，若同時中兩個獎項，每張按其最高中獎獎別限領一個獎金。如有設定領獎匯款帳戶，獎金還會自動匯入指定帳戶，再省千分之四印花稅，不僅中獎機會多，還省荷包。

分局提醒今年1到2月期統一發票領獎期間自4月6日至7月5日止，另外114年11到12月的中獎發票領獎期間至5月5日截止，請及時兌領獎金，不要讓自己的權益受損。呼籲民眾購物消費多使用載具索取雲端發票，可享雲端發票專屬中獎機會。