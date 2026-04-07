快訊

國道1號內湖段混凝土車撞4車 小貨車駕駛命危5人送醫

伊朗最高領袖神隱1個月現況曝光！傳「恐與哈米尼同葬宗教聖城」

下班記得帶傘！2縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

國際郵輪ISLAND SKY停靠台中港 江啟臣推薦下次停靠可逛台中夜市

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
卡莉多麗旗下「島嶼天空」郵輪(ISLAND SKY) 今天早上首航台中港，國外旅客下船受到歡迎。圖／台中市觀旅局提供
卡莉多麗旗下「島嶼天空」郵輪(ISLAND SKY) 今天早上首航台中港，國外旅客下船受到歡迎。圖／台中市觀旅局提供

睽違7年，台中港今天迎來國際郵輪「島嶼天空」靠港，立法院副院長江啟臣上午到台中港與船長互贈禮物，今年6月該郵輪將再度停靠台中港，江啟臣推薦可以到台中逛夜市，船長問江「台中夜市是不是每天都有？」

江啟臣今天參加首航活動後在臉書表示，當船緩緩進港的那一刻，不只是旅客的到來，更是為中台灣重新打開與世界連結的大門，他心中充滿感動與期待。

他感謝ISLAND SKY團隊選擇台灣、選擇台中。這裡是中台灣的門戶，可以串聯南投、彰化，更能延伸探索整個中台灣，讓旅程更加豐富而立體。

江啟臣準備「海上女神—大甲媽」今年遶境的秩序帽致贈，保佑他們旅途平安順利；船長回贈一匹瑞典手工彩繪的馬。

江啟臣表示，ISLAND SKY今年6月會再次造訪台中，並過夜停靠；他推薦可以到台中逛逛夜市，享受台中的美食與風情，船長問江「台中夜市是不是每天都有！」江啟臣說，可見台中的夜市文化，已打入國際旅客的心中，是最強勁的觀光實力之一。

江啟臣表示，台中必須要持續精進、全面升級，台中港可以由「商港」轉型為兼具郵輪港與遊艇港功能的國際門戶；在岸上行程也需要更具深度與整合性。無論是大甲媽祖遶境、新社花海、爵士音樂節，只要動線與內容設計得當，都能成為打動國際旅客的亮點。

他表示，簡化靠港觀光郵輪的的行政流程與增加優惠，提高業者營運意願。提升硬體和軟體，才能藉由郵輪觀光帶動更多國際旅客走進台中、認識台灣。

卡莉多麗旗下「島嶼天空」郵輪（ISLAND SKY） 今天首航台中港，航程從香港啟德港啟航，搭載遊客多為英國國籍，立法院副院長江啟臣、立委何欣純、台中市議員楊典忠、台中市政府觀光旅遊局、台中港務分公司及參山國家風景區管理處等單位人員到台中港旅客服務中心熱情迎接。

卡莉多麗旗下「島嶼天空」郵輪(ISLAND SKY) 今天早上首航台中港，立法院副院長江啟臣和船長互贈禮物。圖／取自江啟臣臉書
卡莉多麗旗下「島嶼天空」郵輪(ISLAND SKY) 今天早上首航台中港，立法院副院長江啟臣和船長互贈禮物。圖／取自江啟臣臉書

立法院 台中市 彰化 江啟臣 郵輪

延伸閱讀

頂級奢華郵輪「旅行者號」停靠花蓮 地方盼帶動國際觀光商機

影／睽違七年 台中港迎來國際郵輪停靠

睽違7年台中港迎國際郵輪 盼更多旅客遊中台灣

7年掛零等待 台中港今晨終於迎來高端郵輪「島嶼天空」抵埠

相關新聞

台鐵推Q版媽祖車票！大甲、白沙屯限定圖案曝光 最低22元就能收藏

大甲媽祖遶境和白沙屯媽祖進香，被譽為台灣的年度宗教盛事，不少民眾會安排時間前往現場共襄盛舉。部落客「愛吃愛玩的馬克斯」在臉書粉專秀出兩張火車票，指出是台鐵今年推出的期間限定區間車票，只要起迄站有「大甲站」就蓋上大甲媽祖圖案，有「白沙屯站」則蓋上白沙屯媽祖圖案，引發熱議。

睡覺開燈竟害血糖失控！醫曝關鍵原因示警：恐釀糖尿病前期

有人因為怕黑習慣開燈睡覺，認為閉眼就沒差，但醫師提醒，這樣的習慣恐悄悄影響健康。營養功能醫學專家劉博仁分享，近期一名患者半年來睡眠品質明顯下降，儘管飲食未改變，卻出現血糖波動，甚至被檢查出「糖尿病前期」。深入了解後才發現，關鍵竟是長期開燈入睡。

以為被列黑名單！日本大胃女王來台吃到飽餐廳 店員嚴肅走來「結局大反轉」

食量驚人、已經被日本12間吃到飽餐廳禁止進入的知名日本大胃王「安潔拉佐藤」（アンジェラ佐藤），自4月4日展開11日的台灣之旅。今日（4月7日），安潔拉佐藤發文表示，自己在台灣吃到飽餐廳，像平常一樣一直狂吃的時候，店員突然嚴肅地走過來。原本她以為在台灣要被列入黑名單，結果店員竟然告訴她「已經有其他客人幫您把餐費全部付清了」。出乎意料的反轉劇情，也讓她十分感謝，並表示「台灣人的溫柔與這種貼心的心意，又再次療癒了我的心（還有我的胃）」

別再用棉花棒挖耳朵！耳鼻喉醫吐槽「常變鋼筋混凝土」：讓專業的來

許多人會定期使用棉花棒清潔耳朵，但看在耳鼻喉科醫師眼裡，簡直要拉響一級警報，一位醫師便對此疾呼，不要再把耳屎壓成「鋼筋混凝土」了，雖然整塊掏出來的感覺很爽，但「專業的事交給專業的來」，有問題找醫師，棉花棒最多把跑進耳道的水吸一吸就好。 光田綜合醫院耳鼻喉科主治醫師呂弘鈞近日在Threads上呼籲「不要再自己用棉花棒挖耳朵了」，他指出，很多人可能認為自己是在「清潔耳朵」，但在專業醫師眼裡，其實是在對耳屎進行「壓實工程兼深埋作業」，等到最後耳朵不舒服就診時，那塊耳屎已成「鋼筋混凝土」等級了。 他表示，盡管最後成功將那塊「鋼筋混凝土」完整掏出來，醫師和病人都會得到宛如靈魂升華般的快感，但事實上，與其讓醫師花20分鐘與耳屎博鬥，不如覺得耳朵癢就來看醫

政府要管了！Uber Eats喊漲商家服務費 卓揆：穩定物價優先

外送專法將在今年7月21日上路，外送平台Uber Eats開第一槍，宣布調整商家外送訂單服務費，其中美食外送調漲2.5%、生鮮雜貨調漲3%，並同步設置「35%服務費率上限」。國民黨立委謝龍介今在立法院質詢時問行政院長卓榮泰的態度，卓說，穩定物價是最大優先，一定會要求交通部、公平會介入處理。

影／慶生踩雷！高雄知名品牌草莓蛋糕發霉 業者稱「天氣影響」挨轟

高雄知名甜點品牌捲入食安風波，一名網友在Threads發文控訴，日前到漢神巨蛋地下1樓甜點店Bonnie Sugar購買4吋草莓蛋糕為母親慶生，一家人吃到一半，發現蛋糕底層草莓發霉，畫面曝光後，不少網友直呼「太誇張」、「完全不敢再買」。對此，業者稱同批蛋糕已下架銷毀；衛生局要求限期改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。