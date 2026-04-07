國際郵輪ISLAND SKY停靠台中港 江啟臣推薦下次停靠可逛台中夜市

睽違7年，台中港今天迎來國際郵輪「島嶼天空」靠港，立法院副院長江啟臣上午到台中港與船長互贈禮物，今年6月該郵輪將再度停靠台中港，江啟臣推薦可以到台中逛夜市，船長問江「台中夜市是不是每天都有？」

江啟臣今天參加首航活動後在臉書表示，當船緩緩進港的那一刻，不只是旅客的到來，更是為中台灣重新打開與世界連結的大門，他心中充滿感動與期待。

他感謝ISLAND SKY團隊選擇台灣、選擇台中。這裡是中台灣的門戶，可以串聯南投、彰化，更能延伸探索整個中台灣，讓旅程更加豐富而立體。

江啟臣準備「海上女神—大甲媽」今年遶境的秩序帽致贈，保佑他們旅途平安順利；船長回贈一匹瑞典手工彩繪的馬。

江啟臣表示，ISLAND SKY今年6月會再次造訪台中，並過夜停靠；他推薦可以到台中逛逛夜市，享受台中的美食與風情，船長問江「台中夜市是不是每天都有！」江啟臣說，可見台中的夜市文化，已打入國際旅客的心中，是最強勁的觀光實力之一。

江啟臣表示，台中必須要持續精進、全面升級，台中港可以由「商港」轉型為兼具郵輪港與遊艇港功能的國際門戶；在岸上行程也需要更具深度與整合性。無論是大甲媽祖遶境、新社花海、爵士音樂節，只要動線與內容設計得當，都能成為打動國際旅客的亮點。

他表示，簡化靠港觀光郵輪的的行政流程與增加優惠，提高業者營運意願。提升硬體和軟體，才能藉由郵輪觀光帶動更多國際旅客走進台中、認識台灣。

卡莉多麗旗下「島嶼天空」郵輪（ISLAND SKY） 今天首航台中港，航程從香港啟德港啟航，搭載遊客多為英國國籍，立法院副院長江啟臣、立委何欣純、台中市議員楊典忠、台中市政府觀光旅遊局、台中港務分公司及參山國家風景區管理處等單位人員到台中港旅客服務中心熱情迎接。