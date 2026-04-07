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首例禽傳人「H7N7」接觸個案 33人全採陰解隔離…疾管署採檢87野鳥檢體
國內上周新增首例本土H7N7個案，為彰化70多歲鴨農，疾管署發言人曾淑慧，個案已於4月3日解除隔離返家休養，而33名匡列者皆於昨日監測截止，皆為陰性。目前農業部防檢署已採檢完周邊5處鴨場，採檢也都是陰性，目前周邊87個候鳥檢體持續採檢中。
鴨農本身有糖尿病、心臟病、高血壓、肝臟疾病史，3月20日出現咳嗽、流鼻水、全身痠痛，2天後發燒至急診就醫後且有肺炎情形，不過檢查發現會引發肺炎檢查相關引發結果都是陰性。因其有職業接觸史，因此院方通報新A流，院後續給予抗病毒藥物，及近一步採檢、基因定序卻認為H7亞型新A流。
曾淑慧表示，經國內外基因比對發現為我國首例為H7N7個案，個案狀況明顯改善，加上4月1、2日採檢皆為陰性，因此出院返家休息，相關33名匡列者，監測至昨天止，皆為陰性且健康狀況良好。
至於感染源的釐清，曾淑慧說，防檢署針對周邊5鴨場已經抽樣採檢完畢，皆為陰性，另針對周邊野鳥排遺或是棲息地的水等環境採集了87個檢體，目前尚在檢驗當中。
曾淑慧表示，個案是國內首例H7N7個案，經基因序列去跟國內外基因序列來做相關的比對，結果發現國內首例個案跟日本、南韓及我國野鳥水禽基因序列最為接近，相似度都在9成以上，目前序列分析出來，還是認為病毒沒有突變及抗藥性突變，也沒有增加人傳人狀況，目前認為應屬於偶發事件，認為風險可控。
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