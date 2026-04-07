Google「搜尋Live」上線 導入最新Gemini模型能說、能拍找答案更直覺

Google宣布推出全新「搜尋Live」功能，並已在全球包含台灣在內超過200個國家與地區陸續上線。這項功能結合最新的Google AI技術與Gemini 3.1 Flash Live模型，讓搜尋不再只是打字，而是能「用說的、用看的」直接互動，大幅提升日常查詢的直覺性與效率。

「搜尋Live」主打即時語音與相機辨識功能，不管是使用Android或iOS裝置，使用者只要打開Google App，點擊搜尋列下方的Live圖示，就能直接開口發問，系統會用語音回應，過程就像在和助理對話一樣自然。遇到需要進一步了解的內容，也可以持續追問，或點擊相關連結深入查詢，不必反覆輸入關鍵字。

更實用的是，當文字難以描述問題時，用戶可以直接開啟相機。例如看到一個不會組裝的層架，只要拍攝畫面並提問，搜尋Live就能根據鏡頭前的物品給出具體建議，甚至提供教學資源。這種「看得到就能問」的方式，讓搜尋從抽象變成貼近生活的即時工具。

此外，若原本就在使用Google智慧鏡頭掃描物體，也能一鍵切換至搜尋Live，直接針對畫面內容進行即時對話，無論是辨識物品、解決問題，或快速學習新知，都變得更加流暢。

這項功能背後的核心，是Gemini 3.1 Flash Live模型帶來的升級。相較過去，不僅語音辨識與回應更自然，整體速度與穩定性也明顯提升，同時原生支援多國語言，讓全球使用者都能用熟悉的語言進行互動。

「搜尋Live」讓Google搜尋從「輸入關鍵字找答案」，進化為「即時對話解決問題」。無論是日常疑問、動手操作，或臨時需要協助的情境，都能更快速獲得回應，把AI搜尋更無縫帶進日常生活中。