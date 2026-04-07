以為被列黑名單！日本大胃女王來台吃到飽餐廳 店員嚴肅走來「結局大反轉」

食量驚人、已經被日本12間吃到飽餐廳禁止進入的知名日本大胃王「安潔拉佐藤」（アンジェラ佐藤），自4月4日展開11日的台灣之旅。今日（4月7日），安潔拉佐藤發文表示，自己在台灣吃到飽餐廳，像平常一樣一直狂吃的時候，店員突然嚴肅地走過來。原本她以為在台灣要被列入黑名單，結果店員竟然告訴她「已經有其他客人幫您把餐費全部付清了」。出乎意料的反轉劇情，也讓她十分感謝，並表示「台灣人的溫柔與這種貼心的心意，又再次療癒了我的心（還有我的胃）」

根據維基百科資料，過去多次參加《火力全開大胃王》獲得冠軍的安潔拉佐藤，可以在節目中輕鬆吃下7到9公斤的食物，已經被日本多間吃到飽餐廳列為禁止進入的名單。本次她於個人粉絲頁發文《【衝擊】大胃女王在台灣吃到飽餐廳做好「被列入黑名單」的心理準備，結果竟然發生了意想不到的事…！》。

內容中指出，昨天（4月6日）中午，她在台灣某一間吃到飽餐廳，像平常一樣一直吃一直吃一直吃一直狂吃的時候，店員突然用很嚴肅的表情走過來…她當下心裡瞬間想的是「啊，糟了。這該不會是在台灣第一次被列入黑名單吧？」結果居然是「已經有其他客人幫您把餐費全部付清了」

文章中表示，「完全無法理解發生什麼事。原來是在現場的某位客人悄悄幫我把全部餐費都付掉了…而且什麼都沒說就已經離開了！！！等一下！！！也太帥了吧！！！！」雖然不知道是現場哪位顧客幫忙付錢，所以沒辦法當面道謝，不過安潔拉佐藤也表示「真的非常非常感謝您，台灣人的溫柔與這種貼心的心意又再次療癒了我的心（還有我的胃）如果哪天有機會再次見到您，下一次一定換我請客！！！」

隨著文章出爐，立刻也引起網友們的熱烈討論，「來台灣 不多個幾公斤 是招待不周」、「遇到妳的話，真的很想請客！」另外也有疑似店員的網友解答請客者的身份「是一對父子我們火鍋店的常客，他們有訂閱妳的頻道唷！」

アンジェラ佐藤-砂糖 粉絲頁全文－【衝擊】大胃女王在台灣吃到飽餐廳做好「被列入黑名單」的心理準備，結果竟然發生了意想不到的事…！

4月4日開始來到台灣的安潔拉！ 3天沒發文了！！！ 終於可以發文了ーーー！！！（超開心） 那我直接講重點，請大家一定要聽我說！ 昨天中午，在台灣某一間吃到飽餐廳 像平常一樣一直吃一直吃一直吃一直狂吃的時候，店員突然用很嚴肅的表情走過來… 我當下心裡瞬間想的是 「啊，糟了。這該不會是在台灣第一次被列入黑名單吧？💦」 一個不太好的念頭閃過腦中…（在日本我可是被吃到飽店禁止入店過12間😂） 結果居然是 「已經有其他客人幫您把餐費全部付清了」 ……蛤？？？？？😳😳😳 完全無法理解發生什麼事。 原來是在現場的某位客人 悄悄幫我把全部餐費都付掉了… 而且 什麼都沒說就已經離開了！！！ 等一下！！！也太帥了吧！！！！😭✨ 到底是誰啊！！ 是後面那桌的兩位女生嗎？💦 還是那位一個人默默吃飯的男生呢？？💦 啊啊，至少讓我知道名字也好啊！！！ 沒辦法當面道謝， 也不知道是哪一位， 但還是想在這裡說一聲 真的非常非常感謝您🥹✨ 台灣人的溫柔與這種貼心的心意 又再次療癒了我的心（還有我的胃） 如果哪天有機會再次見到您， 下一次一定換我請客！！！🍲✨