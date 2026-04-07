影／慶生踩雷！高雄知名品牌草莓蛋糕發霉 業者稱「天氣影響」挨轟

高雄知名甜點品牌捲入食安風波，一名網友在Threads發文控訴，日前到漢神巨蛋地下1樓甜點店Bonnie Sugar購買4吋草莓蛋糕為母親慶生，一家人吃到一半，發現蛋糕底層草莓發霉，畫面曝光後，不少網友直呼「太誇張」、「完全不敢再買」。對此，業者稱同批蛋糕已下架銷毀；衛生局要求限期改善。

網友表示，當晚約10時切蛋糕慶生，吃到一半發現底層草莓爛掉發霉，未料向業者反映後，對方僅回若出現不適可就醫，但須由醫師化驗，才能協助申請保險理賠；更讓她難以接受的是，業者將發霉原因歸咎於天氣，稱近期草莓產地多雨，導致品質異常，。

貼文曝光，網友留言痛批「這不是天氣問題，是品管問題」、「發霉還能上架太離譜」，也有人稱該店發生多次食安問題，還可以繼續執業，太誇張了。

衛生局今派員前往現場稽查，查該業者已完成食品業者登錄，投保產品責任險，現場檢視架上販售的草莓蛋糕，未發現發霉。不過業者坦承確實接獲消費者反映，同批蛋糕已全數下架銷毀，另行檢查其他產品外觀，未見異常。

衛生局表示，已依食品安全衛生管理法第17條，要求業者限期改善，若屆期未改善，將依同法第48條開罰3萬元以上罰鍰。此外，稽查人員也發現現場有食材未離地放置等衛生缺失，已依同法第8條開立限期改善通知，若未改善，最高可處6萬元以上罰鍰。

衛生局指出，後續也將函請蛋糕製作廠商所在地的主管機關進一步調查，以釐清供應鏈是否存在管理漏洞。同時強調，業者應確實落實食品良好衛生規範，包含食材保存、溫控與包裝管理，避免類似情形再度發生。

高雄知名甜點品牌草莓蛋糕發霉長毛。圖／翻攝自Threads

高雄知名甜點品牌草莓蛋糕發霉長毛。圖／翻攝自Threads

衛生局派員稽查甜點店。圖／高雄市衛生局提供