新北市1月道安死亡數增31人 交通部曝主因嘆：把大家努力都打翻

交通部今召開2026年4月份道路交通安全說明記者會，根據交通部統計，2026年1月因交通事故死亡有264人，相比2025年增加23人死亡，增幅9.5％；其中，新北市道安事故死亡數最多，增加31人，交通部表示，主要是夜間汽機車行駛速度太快導致，經具體改善措施後，情況已有所控制。

根據統計，今年1月交通事故死亡數為264人，相較2025年增加23人，增幅9.5％，其中新北市死亡數增加最多，增加31人；其次是在國道造成的交通事故，增加4人死亡，嘉市也增加3人。

在各項重要指標上，今年1月機車事故死亡158人，相較2025年增加5人，增幅3.3％，其中新北市死亡數最多，增加17人，其次台中增加10人，宜蘭增加3人；高齡者死亡有111人，相較2025年增加2人，增幅1.8％，其中新北市死亡數最多，增加10人，其次在國道增加3人，桃園增加2人。

酒駕死亡有13人，相較2025年增加7人，增幅116.7％，其中桃園、高雄情況嚴重；行人死亡有33人，相較2025年增加8人，增幅32％，其中桃園死亡數最多，增加5人，其次新北增加4人，竹縣增加2人；至於兒少部分，死亡數則有3人，相較2025年及基準年2023年都下降。

針對1月整體交通事故死亡數，新北有44人最多，較2025年增加31人、較2023年增加19人；其次為苗栗縣10人、嘉市6人；1月行人死亡人數部分，新北有8人，較2025年增加人，較2023年也增加4人；其次為竹縣2人，而竹市及澎湖也有1人。

交通部路政司長吳東凌指出，「新北市的問題把大家的努力都打翻了」，新北市1月道安死亡人數攀升，其中機車事故最多，肇事主因為沒有保持距離、駕駛緊張、恍神，因此針對其A1數據即刻與新北市討論因應改善措施。

吳東凌說，過去交通部觀察各縣市道安情況是以A3數據為主，現在優先看A1數據較為即時，這也是今年與往年不同的重點；新北市經研議改善措施後，2月道安死亡情況就改善許多。

至於改善的具體措施，吳東凌指出，主要是速度管理，由於夜間視線較差，速度快就容易導致事故，但因夜間號誌多改為閃黃燈或閃紅燈，汽機車行駛速度都較快，在控制號誌後車速減慢不少，事故狀況減少，另也有加強宣導及執法來控制情況。

吳東凌指出，今年2月A1事故有114人死亡，相較2025年同期減少13人，減幅10.2％，也比基準年2023年同期減少46人，降幅28.8％；2月行人A1有18人，相較2025年同期減少4人，降幅18.2％，與基準年2023年相比，也較少3人，降幅14.3％，其中，新北市道安事故狀況也較為穩定，顯示改善措施有其作用。