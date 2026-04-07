快訊

國道1號內湖段混凝土車撞4車 小貨車駕駛命危5人送醫

伊朗最高領袖神隱1個月現況曝光！傳「恐與哈米尼同葬宗教聖城」

下班記得帶傘！2縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

今年首例萊姆病！6旬女瑞典返台爆血尿 未治療症狀恐蔓延數年

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
疾管署今日公布國內今年首例境外移入萊姆病確定病例。記者翁唯真／攝影
疾管署今日公布國內今年首例境外移入萊姆病確定病例。記者翁唯真／攝影

疾管署今公布國內今年首例境外移入萊姆病確定病例，為北部60多歲本國籍女性，上個月17日入境台灣後，出現血尿、皮膚紅癢等症狀，個案自2024年5月起居住瑞典，自述會至住家附近森林活動，並曾被蚊蟲叮咬，依個案潛伏期活動史及暴露史，研判感染地為瑞典，目前已返家休養。

疾管署防疫辦公室副主任李家琳表示，今年3月10日因皮膚出現紅癢症狀至當地醫院就醫，經診斷為萊姆病，並服用抗生素治療。3月17日入境台灣後因出現血尿症狀且皮膚症狀未改善，分別於3月18日及3月25日至醫院就醫，經醫院通報採檢送驗確認感染萊姆病。

防疫醫師林詠青說，個案有高血脂的病史，在瑞典當地有出現紅疹的狀況，返台紅斑未消退，經治療但狀況持續，因一般萊姆病抗生素療程需要10至14天，可能抗生素療程尚未走完，因此回台持續治療，目前居家休養中。

林詠青表示，台灣並非流行地區，過去案例都境外移入，主要透過0.2至1公分大小蜱叮咬後傳染，蜱吸飽血後可以到3公分，因此不容易可見，可透過野外活動、寵物神上出現叮咬，並非人傳人。

林詠青說，感染初期可能會噁心、嘔吐、淋巴結腫脹，且有8成民眾一星期會出現遊走性紅斑並會愈來愈大，就算沒治療紅斑基本上4周會消退，可能會有數周至數月才會痊癒，若好好治療可能會出現關節痛、心臟神經系統異常，而有些病患則會有數年之久的狀況，恐會有心臟傳導異常、腦膜炎後續併發症。

疾管署發言人曾淑慧表示，根據疾管署統計，我國自2007年將萊姆病列入第四類法定傳染病迄今，累計21例確定病例，均為境外移入病例，感染國家以美國13例為多，其餘為瑞典、英國、法國等歐洲國家。

曾淑慧表示，萊姆病是一種人畜共通傳染病，藉由被感染的蜱（俗稱壁蝨）叮咬而傳播，不會人傳人；多發生於哺乳類動物，包括人類、鼠類、狗、貓、牛、馬及鹿等。萊姆病潛伏期為3至30天（平均約7天），70%至80%感染者會出現遊走性紅斑，感染初期會有頭痛、發燒、寒顫、噁心、嘔吐、肌肉疼痛及淋巴腺腫脹等類似感冒的症狀，若無妥適治療，後期可能會出現心臟或神經系統異常。

疾管署呼籲，民眾至野外或前往流行地區時應加強防護措施，著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，將褲管紮入襪內，並於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊蟲藥劑。

返家前應檢查是否遭蜱叮咬或附著，並盡快沐浴及換洗衣物；如發現遭硬蜱叮咬，應用鑷子夾住蜱的口器，小心將蜱摘除，避免口器斷裂殘留於體內，並立刻用肥皂沖洗叮咬處，降低感染風險。

如出現疑似症狀，請盡速就醫，並告知旅遊接觸史以利醫師診斷治療。相關資訊可至疾管署全球資訊網https://www.cdc.gov.tw，或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。

抗生素 瑞典 疾管署

延伸閱讀

1歲童高燒40度狂拉肚子 竟非腸胃炎而是川崎氏症

首例本土H7新A流基因定序H7N7 人傳人機率不高

致死率最高75%…立百病毒感染症 我列法定傳染病

台灣H7新型流感 亞洲第二例

相關新聞

台鐵推Q版媽祖車票！大甲、白沙屯限定圖案曝光 最低22元就能收藏

大甲媽祖遶境和白沙屯媽祖進香，被譽為台灣的年度宗教盛事，不少民眾會安排時間前往現場共襄盛舉。部落客「愛吃愛玩的馬克斯」在臉書粉專秀出兩張火車票，指出是台鐵今年推出的期間限定區間車票，只要起迄站有「大甲站」就蓋上大甲媽祖圖案，有「白沙屯站」則蓋上白沙屯媽祖圖案，引發熱議。

睡覺開燈竟害血糖失控！醫曝關鍵原因示警：恐釀糖尿病前期

有人因為怕黑習慣開燈睡覺，認為閉眼就沒差，但醫師提醒，這樣的習慣恐悄悄影響健康。營養功能醫學專家劉博仁分享，近期一名患者半年來睡眠品質明顯下降，儘管飲食未改變，卻出現血糖波動，甚至被檢查出「糖尿病前期」。深入了解後才發現，關鍵竟是長期開燈入睡。

以為被列黑名單！日本大胃女王來台吃到飽餐廳 店員嚴肅走來「結局大反轉」

食量驚人、已經被日本12間吃到飽餐廳禁止進入的知名日本大胃王「安潔拉佐藤」（アンジェラ佐藤），自4月4日展開11日的台灣之旅。今日（4月7日），安潔拉佐藤發文表示，自己在台灣吃到飽餐廳，像平常一樣一直狂吃的時候，店員突然嚴肅地走過來。原本她以為在台灣要被列入黑名單，結果店員竟然告訴她「已經有其他客人幫您把餐費全部付清了」。出乎意料的反轉劇情，也讓她十分感謝，並表示「台灣人的溫柔與這種貼心的心意，又再次療癒了我的心（還有我的胃）」

別再用棉花棒挖耳朵！耳鼻喉醫吐槽「常變鋼筋混凝土」：讓專業的來

許多人會定期使用棉花棒清潔耳朵，但看在耳鼻喉科醫師眼裡，簡直要拉響一級警報，一位醫師便對此疾呼，不要再把耳屎壓成「鋼筋混凝土」了，雖然整塊掏出來的感覺很爽，但「專業的事交給專業的來」，有問題找醫師，棉花棒最多把跑進耳道的水吸一吸就好。 光田綜合醫院耳鼻喉科主治醫師呂弘鈞近日在Threads上呼籲「不要再自己用棉花棒挖耳朵了」，他指出，很多人可能認為自己是在「清潔耳朵」，但在專業醫師眼裡，其實是在對耳屎進行「壓實工程兼深埋作業」，等到最後耳朵不舒服就診時，那塊耳屎已成「鋼筋混凝土」等級了。 他表示，盡管最後成功將那塊「鋼筋混凝土」完整掏出來，醫師和病人都會得到宛如靈魂升華般的快感，但事實上，與其讓醫師花20分鐘與耳屎博鬥，不如覺得耳朵癢就來看醫

政府要管了！Uber Eats喊漲商家服務費 卓揆：穩定物價優先

外送專法將在今年7月21日上路，外送平台Uber Eats開第一槍，宣布調整商家外送訂單服務費，其中美食外送調漲2.5%、生鮮雜貨調漲3%，並同步設置「35%服務費率上限」。國民黨立委謝龍介今在立法院質詢時問行政院長卓榮泰的態度，卓說，穩定物價是最大優先，一定會要求交通部、公平會介入處理。

影／慶生踩雷！高雄知名品牌草莓蛋糕發霉 業者稱「天氣影響」挨轟

高雄知名甜點品牌捲入食安風波，一名網友在Threads發文控訴，日前到漢神巨蛋地下1樓甜點店Bonnie Sugar購買4吋草莓蛋糕為母親慶生，一家人吃到一半，發現蛋糕底層草莓發霉，畫面曝光後，不少網友直呼「太誇張」、「完全不敢再買」。對此，業者稱同批蛋糕已下架銷毀；衛生局要求限期改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。