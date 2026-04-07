今年首例萊姆病！6旬女瑞典返台爆血尿 未治療症狀恐蔓延數年

疾管署今公布國內今年首例境外移入萊姆病確定病例，為北部60多歲本國籍女性，上個月17日入境台灣後，出現血尿、皮膚紅癢等症狀，個案自2024年5月起居住瑞典，自述會至住家附近森林活動，並曾被蚊蟲叮咬，依個案潛伏期活動史及暴露史，研判感染地為瑞典，目前已返家休養。

疾管署防疫辦公室副主任李家琳表示，今年3月10日因皮膚出現紅癢症狀至當地醫院就醫，經診斷為萊姆病，並服用抗生素治療。3月17日入境台灣後因出現血尿症狀且皮膚症狀未改善，分別於3月18日及3月25日至醫院就醫，經醫院通報採檢送驗確認感染萊姆病。

防疫醫師林詠青說，個案有高血脂的病史，在瑞典當地有出現紅疹的狀況，返台紅斑未消退，經治療但狀況持續，因一般萊姆病抗生素療程需要10至14天，可能抗生素療程尚未走完，因此回台持續治療，目前居家休養中。

林詠青表示，台灣並非流行地區，過去案例都境外移入，主要透過0.2至1公分大小蜱叮咬後傳染，蜱吸飽血後可以到3公分，因此不容易可見，可透過野外活動、寵物神上出現叮咬，並非人傳人。

林詠青說，感染初期可能會噁心、嘔吐、淋巴結腫脹，且有8成民眾一星期會出現遊走性紅斑並會愈來愈大，就算沒治療紅斑基本上4周會消退，可能會有數周至數月才會痊癒，若好好治療可能會出現關節痛、心臟神經系統異常，而有些病患則會有數年之久的狀況，恐會有心臟傳導異常、腦膜炎後續併發症。

疾管署發言人曾淑慧表示，根據疾管署統計，我國自2007年將萊姆病列入第四類法定傳染病迄今，累計21例確定病例，均為境外移入病例，感染國家以美國13例為多，其餘為瑞典、英國、法國等歐洲國家。

曾淑慧表示，萊姆病是一種人畜共通傳染病，藉由被感染的蜱（俗稱壁蝨）叮咬而傳播，不會人傳人；多發生於哺乳類動物，包括人類、鼠類、狗、貓、牛、馬及鹿等。萊姆病潛伏期為3至30天（平均約7天），70%至80%感染者會出現遊走性紅斑，感染初期會有頭痛、發燒、寒顫、噁心、嘔吐、肌肉疼痛及淋巴腺腫脹等類似感冒的症狀，若無妥適治療，後期可能會出現心臟或神經系統異常。

疾管署呼籲，民眾至野外或前往流行地區時應加強防護措施，著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，將褲管紮入襪內，並於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊蟲藥劑。

返家前應檢查是否遭蜱叮咬或附著，並盡快沐浴及換洗衣物；如發現遭硬蜱叮咬，應用鑷子夾住蜱的口器，小心將蜱摘除，避免口器斷裂殘留於體內，並立刻用肥皂沖洗叮咬處，降低感染風險。

如出現疑似症狀，請盡速就醫，並告知旅遊接觸史以利醫師診斷治療。相關資訊可至疾管署全球資訊網https://www.cdc.gov.tw，或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。