新店清六食堂疑食品中毒案擴大 三家分店全遭勒令暫停營業

繼高雄春捲中毒案後，新北清六食堂疑似爆發食物中毒，新北衛生局表示，至今日下午已接獲44人因食用便當後出現腸胃不適，其中37人食用公所店便當、7人食用中興店便當後出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共有5人住院、7人留院觀察，現已對業者三家分店暫停營業，同步釐清相關案情。

衛生局表示，經初步調查，有民眾於4月5日至公所店及4日至中興店購買各款便當，共同菜色包含白飯、高麗菜、煎蛋或滷蛋等，該局已抽驗相關檢體，後續將依食品及人體檢驗結果綜整研判，若確認為食品中毒事件，可依食品安全衛生管理法第 49 條規定移送檢調偵辦。

另衛生局今日依據食品良好衛生規範準則查核中興店，針對現場見有刀具未妥適存放、作業人員蓄留指甲及冷凍設備溫度不足等缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食品安全衛生管法第8條第1項規定，處6萬元以上2億元以下之罰鍰。

衛生局說明，為釐清此次事件發生原因及避免事件擴大，目前清六食堂的三家分店包含公所店、中興店及民權店均已暫停營運。

清六食堂業者回應，對消費者因食用便當後出現腸胃不適一事深感致歉，也對消費者後續健康密切觀察追蹤，公司一定會起負責任，所有相關實材都已提交衛生局送驗，待等衛生局報告結果出爐後再處理後續事宜，目前初步懷疑是否因溫差太大而導致食材產生變化。