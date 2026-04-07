眼睛癢別揉！醫師示警「5大惡果」：害散光加深、眼白變紅

揉眼睛可能帶來短暫舒適感，但眼科醫師粘靖旻提醒，這個習慣性的小動作長期下來對眼睛傷害不容小覷。粘醫師在臉書發文列出揉眼睛的五大壞處，提醒民眾務必改掉這個習慣。

首先，揉眼睛會讓散光度數加深。粘醫師指出，手指對眼球施加的壓力比想像中大，長期反覆揉眼會使角膜慢慢變薄，進而加深散光。

其次，眼壓瞬間升高，增加青光眼風險。用力揉眼時，眼內壓會急速飆升。偶爾一次問題不大，但若長期反覆施力，對視神經的損害會累積。本身有青光眼家族史或眼壓偏高的人，更應避免揉眼。

第三，揉眼會增加感染風險。手上細菌和病毒繁多，揉眼等於將這些微生物直接帶進眼睛，容易引起結膜炎、麥粒腫，甚至角膜感染。即使手洗乾淨，也無法完全避免感染。

第四，眼白微血管易破裂，眼睛瞬間變紅。用力揉眼會導致眼球表面微血管破裂，出現血絲或血斑，雖多數可自行吸收，但若反覆發生，意味著眼睛已受損。

最後，揉眼還會加速眼周老化。眼周皮膚是全臉最薄、最脆弱的部位，反覆摩擦拉扯會加速膠原蛋白流失，促成黑眼圈、細紋和鬆弛，甚至再昂貴的眼霜也無法完全修復。

配戴隱形眼鏡的人也要特別注意，本站曾報導，眼科醫師提醒民眾遵守戴隱眼的「五不原則」：不超時配戴、不揉眼、不忽略清潔、不戴著洗澡或睡覺，以及不輕忽任何不適症狀。若出現眼紅腫、視線模糊或異物感，應立即取下鏡片並就醫，以免錯過最佳治療時機。專家也強調，隱形眼鏡屬於醫療器材，選擇與使用都應經專業評估。