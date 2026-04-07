新營醫院守護診療黃金期 患者CT、MRI免冗長等待

許多人會定期使用棉花棒清潔耳朵，但看在耳鼻喉科醫師眼裡，簡直要拉響一級警報，一位醫師便對此疾呼，不要再把耳屎壓成「鋼筋混凝土」了，雖然整塊掏出來的感覺很爽，但「專業的事交給專業的來」，有問題找醫師，棉花棒最多把跑進耳道的水吸一吸就好。 光田綜合醫院耳鼻喉科主治醫師呂弘鈞近日在Threads上呼籲「不要再自己用棉花棒挖耳朵了」，他指出，很多人可能認為自己是在「清潔耳朵」，但在專業醫師眼裡，其實是在對耳屎進行「壓實工程兼深埋作業」，等到最後耳朵不舒服就診時，那塊耳屎已成「鋼筋混凝土」等級了。 他表示，盡管最後成功將那塊「鋼筋混凝土」完整掏出來，醫師和病人都會得到宛如靈魂升華般的快感，但事實上，與其讓醫師花20分鐘與耳屎博鬥，不如覺得耳朵癢就來看醫

2026-04-07 14:36