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新營醫院守護診療黃金期 患者CT、MRI免冗長等待
國內多家醫學中心近來陸續出現電腦斷層（CT）與核磁共振（MRI）排程，往往得等待數周甚至數月，影響診斷與後續治療時效，衛生福利部新營醫院透過流程再造與資源整合，讓病患能在最短時間內完成檢查並銜接治療，免除冗長等待。
新營醫院院長莊毓民表示，影像檢查不該成為醫療延誤的起點，而應是加速診斷的重要關鍵。而影像檢查是醫師診斷的「眼睛」。在分秒必爭的醫療過程中，提升效率不只是追求速度，更是為了守護病人的診療黃金期。
面對當前影像檢查需求持續攀升，衛生福利部新營醫院推動影像醫療流程升級，導入「零等待影像醫療」理念，全面優化電腦斷層（CT）與核磁共振（MRI）檢查服務，縮短等候時間、提升診療效率，守護在地民眾的診療黃金期。
他進一步具體指出，院方電腦斷層（CT），若無需使用顯影劑檢查項目，原則上可於當日完成受檢。若需使用顯影劑者，同步啟動衛教與腎功能評估，在確保安全前提下優先排程 。
至於核磁共振（MRI），依病情急迫性進行動態調整，目標於3日內完成檢查安排 。
莊毓民指出，醫療的速度，就是病人的機會。新營醫院將持續以效率為核心，守住每一位病人的黃金診療時間。
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