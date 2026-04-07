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別再用棉花棒挖耳朵！耳鼻喉醫吐槽「常變鋼筋混凝土」：讓專業的來

聯合新聞網／ 綜合報導
耳鼻喉科就診示意圖。圖／ingimage
耳鼻喉科就診示意圖。圖／ingimage

許多人會定期使用棉花棒清潔耳朵，但看在耳鼻喉科醫師眼裡，簡直要拉響一級警報，一位醫師便對此疾呼，不要再把耳屎壓成「鋼筋混凝土」了，雖然整塊掏出來的感覺很爽，但「專業的事交給專業的來」，有問題找醫師，棉花棒最多把跑進耳道的水吸一吸就好。

光田綜合醫院耳鼻喉科主治醫師呂弘鈞近日在Threads上呼籲「不要再自己用棉花棒挖耳朵了」，他指出，很多人可能認為自己是在「清潔耳朵」，但在專業醫師眼裡，其實是在對耳屎進行「壓實工程兼深埋作業」，等到最後耳朵不舒服就診時，那塊耳屎已成「鋼筋混凝土」等級了。

他表示，盡管最後成功將那塊「鋼筋混凝土」完整掏出來，醫師和病人都會得到宛如靈魂升華般的快感，但事實上，與其讓醫師花20分鐘與耳屎博鬥，不如覺得耳朵癢就來看醫生，交給專業人士處理。

對此，不少人表示「但棉花棒弄耳朵真的很爽…」、「可是洗完澡裡面是濕的，我不可能放著就這樣，因為很痛苦」、「我是濕耳，我都用棉花棒清，直到清了好幾年開始聽不清楚後才去找耳鼻喉科醫師，一次抽出一長條好像大便」、「耳朵癢都先用手指轉一轉沒用就拿棉花棒」、「曾經有醫生跟我說，他處理我的耳朵這個問題20分鐘，他可以看很多病人」、「台大醫師說，濕耳（油耳）才用棉花棒清，但不要太深，幾年一次去耳鼻喉檢查要不要清就好，乾耳不能定期找醫生處理」。

呂弘鈞建議，因洗澡或其他原因導致耳朵進水，可以用棉花棒稍微沾過將水氣帶走；若平日有耳屎掉出也不用太憂慮，因為健康的耳道會自行將過多的耳屎排出，若還是覺得不舒服，請找專業醫師幫忙。

《元氣網》也曾就是否該自行清除耳屎進行報導，張益豪醫師建議7種人可定期到門診報到清除耳屎，包括外耳道天生較狹窄或彎曲者、天生耳屎較多或較油又常堵塞者、曾經接受過耳朵手術而引起結構異常者、耳道常進水故耳垢容易潮溼沾黏在外耳道上進而造成阻塞者、長時間需要使用耳塞或耳機的人、因工作與生活環境容易接觸灰塵污染物導致耳朵不適者，以及「很享受於清耳朵，但想交給專業的人清時」。

耳屎 耳鼻喉科

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