快訊

國道1號內湖段混凝土車撞4車 小貨車駕駛命危5人送醫

伊朗最高領袖神隱1個月現況曝光！傳「恐與哈米尼同葬宗教聖城」

下班記得帶傘！2縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵推Q版媽祖車票！大甲、白沙屯限定圖案曝光 最低22元就能收藏

聯合新聞網／ 綜合報導
為響應白沙屯媽祖進香與大甲媽祖遶境兩大宗教盛事，台鐵公司特別推出「限定Q版媽祖祈福紀念車票」。圖／台鐵提供
為響應白沙屯媽祖進香與大甲媽祖遶境兩大宗教盛事，台鐵公司特別推出「限定Q版媽祖祈福紀念車票」。圖／台鐵提供

大甲媽祖遶境和白沙屯媽祖進香，被譽為台灣的年度宗教盛事，不少民眾會安排時間前往現場共襄盛舉。部落客「愛吃愛玩的馬克斯」在臉書粉專秀出兩張火車票，指出是台鐵今年推出的期間限定區間車票，只要起迄站有「大甲站」就蓋上大甲媽祖圖案，有「白沙屯站」則蓋上白沙屯媽祖圖案，引發熱議。

馬克斯指出，有Q版媽祖圖案的車票販售到4月30日，為了便於收藏，他還特地買了證件套把火車票裝起來，視覺上看起來變得更有質感。馬克斯提醒，4月1日到4月30日，在全台的任何一個台鐵火車站櫃檯都能買到蓋上大甲媽或白沙屯媽祖圖案的車票，至於證件套則是在一般的文具批發廣場選購。貼文一出，不少網友興奮表示「買起來，感謝分享」、「有買有保佑」、「很好看也漂亮喔」。

有網友眼尖發現，馬克斯買的兩張都是愛心票，其中一張起迄站為「大甲→日南」11元，另一張的起迄站為「白沙屯→通霄」11元，總共花費22元，於是留言詢問「你的22元我的60元，怎麼買才能買22元」，馬克斯則回答「可參考我的照片搭乘起迄站，告知要收藏紀念用的，櫃檯人員會幫妳半價優惠」。另外有網友詢問「請問如果想收藏買愛心票，售票員會看證件嗎」，馬克斯也回答「不會看！直接告知是要收藏紀念用，因為很多人都這樣買來收藏的」。

本站報導，為響應白沙屯媽祖進香與大甲媽祖遶境兩大宗教盛事，台鐵公司特別推出「限定Q版媽祖祈福紀念車票」。該款紀念車票為區間車車票，不管是順行還是逆行，只要票面起、迄任一站為白沙屯站或大甲站，乘車日期為115年4月1日至4月30日即可購買，全台各車站售票窗口及自動售票機（限購買當站起程）皆有販售。

台鐵 大甲媽祖 白沙屯媽祖

相關新聞

台鐵推Q版媽祖車票！大甲、白沙屯限定圖案曝光 最低22元就能收藏

大甲媽祖遶境和白沙屯媽祖進香，被譽為台灣的年度宗教盛事，不少民眾會安排時間前往現場共襄盛舉。部落客「愛吃愛玩的馬克斯」在臉書粉專秀出兩張火車票，指出是台鐵今年推出的期間限定區間車票，只要起迄站有「大甲站」就蓋上大甲媽祖圖案，有「白沙屯站」則蓋上白沙屯媽祖圖案，引發熱議。

新北爆疑似食物中毒累計28人送醫 衛生局出手了

近日高雄爆出春捲食安問題，如今新北新店的清六食堂也疑似爆發食物中毒，衛生局通報至今日上午11時，已接獲28人因食用便當後出現腸胃不適，其中在公所店24人，另中興店4人。衛生局表示，已勒令公所店停業，要求對環境及人員管理缺失限期改善，後續若確認食物中毒將依法偵辦，中興店則同步稽查釐清。

高雄春捲中毒案求償金額估破4200萬 議員要求假扣押攤商財產

高雄正義市場春捲中毒案受害人數今天上升至157人。議員陳慧文指出，業者未投保產品責任險，依據食安法每人最高可求償30萬元，業者最高面臨4200萬元巨額求償，衛生局或雄檢應針對攤商申請假扣押，保障受害者獲得應有賠償。衛生局長黃志中說，高雄地檢署由檢察長指揮偵辦此案，會積極維護民眾權益。

睡覺開燈竟害血糖失控！醫曝關鍵原因示警：恐釀糖尿病前期

有人因為怕黑習慣開燈睡覺，認為閉眼就沒差，但醫師提醒，這樣的習慣恐悄悄影響健康。營養功能醫學專家劉博仁分享，近期一名患者半年來睡眠品質明顯下降，儘管飲食未改變，卻出現血糖波動，甚至被檢查出「糖尿病前期」。深入了解後才發現，關鍵竟是長期開燈入睡。

政府要管了！Uber Eats喊漲商家服務費 卓揆：穩定物價優先

外送專法將在今年7月21日上路，外送平台Uber Eats開第一槍，宣布調整商家外送訂單服務費，其中美食外送調漲2.5%、生鮮雜貨調漲3%，並同步設置「35%服務費率上限」。國民黨立委謝龍介今在立法院質詢時問行政院長卓榮泰的態度，卓說，穩定物價是最大優先，一定會要求交通部、公平會介入處理。

高雄春捲食物中毒 苦主曝痛如被電睡覺像刀割 看新聞心寒將求償

高雄市正義市場春捲食物中毒案，140人就醫，其中多達31人住院，高雄市衛生局依法裁罰144萬元，初步檢驗結果為沙門氏菌感染。高雄市長陳其邁今天表示，高雄市將強化食品稽查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。