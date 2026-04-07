台鐵推Q版媽祖車票！大甲、白沙屯限定圖案曝光 最低22元就能收藏

大甲媽祖遶境和白沙屯媽祖進香，被譽為台灣的年度宗教盛事，不少民眾會安排時間前往現場共襄盛舉。部落客「愛吃愛玩的馬克斯」在臉書粉專秀出兩張火車票，指出是台鐵今年推出的期間限定區間車票，只要起迄站有「大甲站」就蓋上大甲媽祖圖案，有「白沙屯站」則蓋上白沙屯媽祖圖案，引發熱議。

馬克斯指出，有Q版媽祖圖案的車票販售到4月30日，為了便於收藏，他還特地買了證件套把火車票裝起來，視覺上看起來變得更有質感。馬克斯提醒，4月1日到4月30日，在全台的任何一個台鐵火車站櫃檯都能買到蓋上大甲媽或白沙屯媽祖圖案的車票，至於證件套則是在一般的文具批發廣場選購。貼文一出，不少網友興奮表示「買起來，感謝分享」、「有買有保佑」、「很好看也漂亮喔」。

有網友眼尖發現，馬克斯買的兩張都是愛心票，其中一張起迄站為「大甲→日南」11元，另一張的起迄站為「白沙屯→通霄」11元，總共花費22元，於是留言詢問「你的22元我的60元，怎麼買才能買22元」，馬克斯則回答「可參考我的照片搭乘起迄站，告知要收藏紀念用的，櫃檯人員會幫妳半價優惠」。另外有網友詢問「請問如果想收藏買愛心票，售票員會看證件嗎」，馬克斯也回答「不會看！直接告知是要收藏紀念用，因為很多人都這樣買來收藏的」。

本站報導，為響應白沙屯媽祖進香與大甲媽祖遶境兩大宗教盛事，台鐵公司特別推出「限定Q版媽祖祈福紀念車票」。該款紀念車票為區間車車票，不管是順行還是逆行，只要票面起、迄任一站為白沙屯站或大甲站，乘車日期為115年4月1日至4月30日即可購買，全台各車站售票窗口及自動售票機（限購買當站起程）皆有販售。