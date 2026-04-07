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修健保法保障薪資引醫界反彈 護理界嘆：連溝通都不願人力荒恐惡化

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部前部長邱泰源在任時，曾拋出「健保法」修法，健保特約醫療機構，聘用醫事人員薪資需為基本薪資2倍，否則不予特約，時任健保署長、現任衛福部長石崇良亦表態支持。示意圖，本報資料照片
衛福部前部長邱泰源在任時，曾拋出「健保法」修法，健保特約醫療機構，聘用醫事人員薪資需為基本薪資2倍，否則不予特約，時任健保署長、現任衛福部長石崇良亦表態支持。示意圖，本報資料照片

衛福部前部長邱泰源在任時，曾拋出「健保法」修法，健保特約醫療機構，聘用醫事人員薪資需為基本薪資2倍，否則不予特約，時任健保署長、現任衛福部長石崇良也表態支持。近期民眾黨提案修正「健保法」，將前述特約規定納入條文，引發基層醫療協會不滿，理事長林應然投書批評是「霸凌」，並質疑背後利益輸送。對此，護理界感嘆，若連溝通都不願開啟，護理人力困境只會惡化。

邱泰源擔任衛福部長時，健保署曾提出「健保法」修法，將健保特約醫療機構聘用人員薪資不足基本工資2倍，定為「不續約」條件，一度舉行會議邀集各界討論，因醫院、診所經營者大力反對而沒有下文。時隔一年，民眾黨提出修法，林應然近期投書各大媒體反擊，不僅質疑民眾黨提案是「健保法霸凌」，還稱「讓人聯想背後利益輸送」。

護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴指出，護理團體近期拜會國民黨、民進黨及民眾黨團，所提護理界訴求均一致，除希望三班護病比入法外，也盼藉「健保法」修法保障護理薪資，護理團體版本為醫院聘用護理人員薪資需為基本工資2.5倍、基層診所1.5倍，「這是拋出議題，細節須由醫院經營者、護理界、衛福部詳談」，包括不同層級醫院是否制訂不同倍數等，護理界看法開放。

陳麗琴指出，有足夠薪資吸引護理進入職場，並搭配改善護理執業環境，才有助留住護理人員，前述薪資比率，是依照勞動部公布醫事人員薪資而定，現行各職類醫療人員薪資平均為7.6萬，護理人員薪資平均則只有5.1萬，以最低工資2萬9500計算，2.5倍最低薪資為7.4萬元，達到醫療人員薪資平均值，「護理辛苦撐起臨床業務，盼爭取待遇提升」。

自衛福部提出「健保法」修法至今，停擺超過1年，而醫界反對原因，主要是擔心醫院、診所需多花錢聘人。陳麗琴指出，在健保總額成長率、點值不明前提下，去年醫界反對也許有其道理，但今年健保總額成長率5.5%已確定，且第一季健保點值平均達0.95元以上，醫療院所經營者應釋出善意，回饋第一線工作人員。

護理師護士公會全聯會除希望各黨團立委協助提案，也會持續建議立法院舉行公聽會，陳麗琴指出，前述訴求為護理團體共同討論而定，拜會不同黨團立委時，護理公會、工會都是共同前往，盼藉公聽會蒐集各界意見，與各醫事職類開啟對話，同時呼籲各界彼此尊重，眼下護理人力缺額嚴重，若各界仍「拒絕溝通」，護理人力困境只會惡化，這並非恐嚇，而是可預見的情況。

民眾黨 修法 薪資

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