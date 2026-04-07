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政府要管了！Uber Eats喊漲商家服務費 卓揆：穩定物價優先

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
針對外送平台Uber Eats開第一槍，宣布調整商家外送訂單服務費。行政院長卓榮泰表示，穩定物價是最大優先，一定會要求交通部、公平會介入處理。記者曾吉松／攝影
針對外送平台Uber Eats開第一槍，宣布調整商家外送訂單服務費。行政院長卓榮泰表示，穩定物價是最大優先，一定會要求交通部、公平會介入處理。記者曾吉松／攝影

外送專法將在今年7月21日上路，外送平台Uber Eats開第一槍，宣布調整商家外送訂單服務費，其中美食外送調漲2.5%、生鮮雜貨調漲3%，並同步設置「35%服務費率上限」。國民黨立委謝龍介今在立法院質詢時問行政院長卓榮泰的態度，卓說，穩定物價是最大優先，一定會要求交通部、公平會介入處理。

Uber Eats日前表示，「外送員權益保障及外送平台管理法」預計7月實施，新法將對外送產業整體營運模式與成本結構帶來重大影響。自7月21日起，美食外送商家合作業者的外送訂單服務費調幅為2.5個百分點，生鮮雜貨商家合作業者調幅為3個百分點，並主動設置「35%服務費率上限」機制。

立法院院會今針對行政院院長卓榮泰提出施政方針及施政報告繼續質詢，謝龍介問及此事，認為行政院要關心一下，因為一旦漲價就回不去了，這是嚴肅的問題，外送已經在放風聲了，政院的態度如何？

卓榮泰答詢，好，當然這時候，穩定物價是最大優先，任何風吹草動都會造成民眾心理上的負擔。

謝龍介接著問「那你要呼籲一下嗎？」卓榮泰則說，一定會要求交通部、公平會要介入去處理。

行政院長 立法院 外送平台 uber eats

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