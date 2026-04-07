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高溫助長沙門氏菌活躍 台南新樓醫：飲食把關防腹瀉危機

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南新樓醫院腸胃內科醫師劉緯喬呼籲，民眾應注意手部衛生，而處理食品前，手部也須清洗保持潔淨。圖／台南新樓醫院提供
台南新樓醫院腸胃內科醫師劉緯喬呼籲，民眾應注意手部衛生，而處理食品前，手部也須清洗保持潔淨。圖／台南新樓醫院提供

兒童清明連假期間，高雄市正義市場4日爆發春捲食安問題，初步檢驗結果疑似感染沙門氏菌，而身為美食之都的台南，民眾應多加注意衛生安全，台南新樓醫院腸胃內科醫師劉緯喬表示，近期因高溫潮濕恐致沙門氏菌活躍，而預防勝於治療，呼籲民眾落實健康「三要」原則。

劉緯喬指出，隨著氣溫逐漸升高，環境中的微生物繁殖速度加快，沙門氏菌感染病例近期有增加趨勢，而沙門氏菌普遍存在於禽肉、蛋類及其製品中，一旦誤食受汙染食物，恐引發腹痛、腹瀉、發燒等症狀，嚴重者甚至可能導致脫水或敗血症，不可掉以輕心。

他表示，沙門氏菌感染後潛伏期約為6至72小時，病人常出現劇烈腹瀉，有時伴隨血便、嘔吐及高燒；對於一般健康成人，適當補充水分後多能在數天內康復，但對於免疫力較弱的嬰幼兒、高齡長者或慢性病患者，細菌可能侵入血液引發併發症，需及時就醫治療。

劉緯喬說，治療原則首要任務是「預防脫水」，建議患者少量多次補充生理電解質水，並維持清淡飲食，此外，民眾切勿自行購買強力止瀉藥或抗生素服用，以免影響腸道蠕動，反而延長病菌排泄時間，應尋求專業醫療評估。

他呼籲，民眾應落實健康「三要」原則，包含食物應充分加熱、生熟食分開處理以及保持手部清潔。劉緯喬強調，預防食安問題需要從日常生活細節做起，若出現持續高燒、意識模糊或嚴重脫水跡象，請務必儘速就醫，以獲得適當的專業照護。

台南新樓醫院腸胃內科醫師劉緯喬表示，近期因高溫潮濕恐致沙門氏菌活躍，而預防勝於治療，呼籲民眾落實健康「三要」原則。圖／台南新樓醫院提供
台南新樓醫院腸胃內科醫師劉緯喬表示，近期因高溫潮濕恐致沙門氏菌活躍，而預防勝於治療，呼籲民眾落實健康「三要」原則。圖／台南新樓醫院提供

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