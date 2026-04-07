新北爆疑似食物中毒累計28人送醫 衛生局出手了

近日高雄爆出春捲食安問題，如今新北新店的清六食堂也疑似爆發食物中毒，衛生局通報至今日上午11時，已接獲28人因食用便當後出現腸胃不適，其中在公所店24人，另中興店4人。衛生局表示，已勒令公所店停業，要求對環境及人員管理缺失限期改善，後續若確認食物中毒將依法偵辦，中興店則同步稽查釐清。

衛生局說明，昨日接獲訊息後，立即派員前往新店區公所店依據食品良好衛生規範準則進行查核，現場見有廢棄物未妥善處理，及未有食品從業人員體檢等缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食品安全衛生管法處6萬元以上2億元以下之罰鍰。

衛生局表示，現已命公所店暫停作業，後續業者須完成改善提出改善報告，經審查同意及環境複查合格後，始得恢復作業，另現場抽驗便當1件、環境檢體4件及人體檢體5件，後續將依食品及人體檢驗結果綜整研判，若確認為食品中毒事件，可依食品安全衛生管理法第 49 條規定移送檢調偵辦。

另針對清六食堂中興店，衛生局將派員依據食品良好衛生規範準則進行稽查，特別針對食品製備流程及保存等進行查核，倘有不符規定處，將命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食安法第8條第1項之規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲，食品業者應加強作業環境衛生、工作人員個人衛生、原物料採購驗收、食品製作流程及物流配送等管理，並注意食品保存條件，避免因保存不當導致微生物生長。該局每年針對轄內餐飲業者進行不定期稽查及輔導計畫，有不符規定依違法食品安全衛生管理法處辦。