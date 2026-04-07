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新北爆疑似食物中毒累計28人送醫 衛生局出手了

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北的清六食堂疑似爆發食物中毒，今早衛生局前往中興店稽查。圖／新北衛生局提供
新北的清六食堂疑似爆發食物中毒，今早衛生局前往中興店稽查。圖／新北衛生局提供

近日高雄爆出春捲食安問題，如今新北新店的清六食堂也疑似爆發食物中毒衛生局通報至今日上午11時，已接獲28人因食用便當後出現腸胃不適，其中在公所店24人，另中興店4人。衛生局表示，已勒令公所店停業，要求對環境及人員管理缺失限期改善，後續若確認食物中毒將依法偵辦，中興店則同步稽查釐清。

衛生局說明，昨日接獲訊息後，立即派員前往新店區公所店依據食品良好衛生規範準則進行查核，現場見有廢棄物未妥善處理，及未有食品從業人員體檢等缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食品安全衛生管法處6萬元以上2億元以下之罰鍰。

衛生局表示，現已命公所店暫停作業，後續業者須完成改善提出改善報告，經審查同意及環境複查合格後，始得恢復作業，另現場抽驗便當1件、環境檢體4件及人體檢體5件，後續將依食品及人體檢驗結果綜整研判，若確認為食品中毒事件，可依食品安全衛生管理法第 49 條規定移送檢調偵辦。

另針對清六食堂中興店，衛生局將派員依據食品良好衛生規範準則進行稽查，特別針對食品製備流程及保存等進行查核，倘有不符規定處，將命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食安法第8條第1項之規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲，食品業者應加強作業環境衛生、工作人員個人衛生、原物料採購驗收、食品製作流程及物流配送等管理，並注意食品保存條件，避免因保存不當導致微生物生長。該局每年針對轄內餐飲業者進行不定期稽查及輔導計畫，有不符規定依違法食品安全衛生管理法處辦。

食物中毒 衛生局 高雄

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