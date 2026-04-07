她喝1款手搖飲「狂跑廁所6次」嚇壞 營養師曝原因

一杯手搖飲竟變「清腸神器」？一名網友分享，自己喝了連鎖飲料店的玫瑰花茶後，半夜狂跑廁所多達6次，讓不少網友直呼「效果太有感」，甚至笑稱要回家再喝比較安全。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期購買某手搖飲品牌的玫瑰花茶，注意到杯身貼有一張「飲用小叮嚀」，內容提醒草本玫瑰可能促進腸道蠕動，建議首次先試喝300毫升，若無明顯反應再增加飲用量，並指出約2至3小時內可能會出現排便情形，同時也提醒孕婦與兒童不建議飲用。

這名網友進一步表示，自己實際喝下後，效果遠超預期，一整晚頻繁跑廁所，直言「半夜炸了6次廁所」，讓他印象深刻。

貼文一出後，不少網友都表示「買了都要等回家才喝，要不然很危險」、「喝完真的會想上廁所」、「喝完隔天沒安排大腸鏡檢查，真的可惜了」、「貼紙越做越大張，但真的有效」、「每一張公告都有前人的故事...」、「一次一杯真的太狂！上次晚上喝完，隔天直接請假在家上廁所」、「我上次喝了半杯，拉一整天」。

此外，留言區也釣出營養師回應，指出玫瑰花含有大量單寧酸，會刺激腸胃黏膜，加速腸道蠕動，若是腸道敏感者，可能就會引發腹瀉。同時，營養師也建議腸胃敏感者不要太常喝，平常多攝取膳食纖維、蛋白質和足夠水分，能有效改善便秘情況。

台灣人愛喝手搖飲，各大品牌競爭相當激烈。本站曾報導，一名網友發問，老牌飲料店「50嵐」始終有超穩客群，好奇為什麼50嵐撐了這麼多年，依舊是大家心中的首選？

對此，不少網友都稱讚「品質穩定」是關鍵原因，指出「喝過品質最穩定的手搖店」、「50嵐品質是真穩定，我台北、台中跑，各店品質幾乎一樣好」、「品質多少有差距，但是50嵐的差距很小，真穩定」、「口味、品質穩定，沒有過多炒作的飲品」、「到哪味道都一樣，能控管成這樣自然能養客人」、「品質、穩定度高啊，總店的管理機制不差，會管控下面加盟店的品質」。