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春捲案受害者增至157人 議員批高雄清明食安抽驗數六都墊底

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市正義市場春捲疑釀食物中毒案，受害人數攀升至157人。（高雄市衛生局提供）中央社
高雄市正義市場春捲疑釀食物中毒案，受害人數攀升至157人。（高雄市衛生局提供）中央社

今年清明連假高雄爆發春捲中毒案，因沙門氏菌的潛伏期為 6 至 72 小時，直至今早，受害人數攀升至157人。高市議員許采蓁批評，衛生局今年清明食安抽檢專案只抽查41件，是六都最低，甚至只有桃園的六分之一，未落實食安基本功。

苓雅區正義市場4日爆發疑似春捲食物中毒案，眾多消費者因上吐下瀉、發燒等症狀就醫，就醫人數在今天仍持續攀升。高市衛生局表示，在業者停業48小時後，截至4月7日11時止，統計因症就醫人數新增17人，共計157人，監控各醫療院所收治患者病況穩定、經治療後恢復中。

議員許采蓁指出，衛生局今年清明食安抽檢專案紀錄，只抽查41件，是六都最低，甚至只有桃園的六分之一，食安抽檢不確實，怎麼保障市民？

許采蓁說，衛生局還在連假前發新聞稿稱食品合格率97%，結果連假多達140人（後續上升至157人）中毒；高雄整天把辦活動掛第一，最基本的食安跟其他市政工作完全不用心，有空宣傳活動，不如好好落實食安基本功。

高市議員許采蓁批評，高雄清明食安抽驗數是六都墊底，未落實食安基本功。圖／取自許采蓁臉書
高市議員許采蓁批評，高雄清明食安抽驗數是六都墊底，未落實食安基本功。圖／取自許采蓁臉書

桃園 高市 高雄

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