快訊

鋒面+東北季風夾擊！今天雨勢最劇烈 明天這時才趨緩

準時炸伊朗？美媒：川普「像瘋狗」連名稱都想好 見正面訊號才延期

曾敬驊爆戀愛ing！秘戀超正美妝網紅「互相追蹤」 疑似已見過岳母

聽新聞
0:00 / 0:00

睡覺開燈竟害血糖失控！醫曝關鍵原因示警：恐釀糖尿病前期

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒，睡覺若不關燈，可能導致褪黑激素的「斷崖式」減少，以及胰島素阻抗的產生，進而誘發「糖尿病前期」。示意圖／Ingimage
醫師提醒，睡覺若不關燈，可能導致褪黑激素的「斷崖式」減少，以及胰島素阻抗的產生，進而誘發「糖尿病前期」。示意圖／Ingimage

有人因為怕黑習慣開燈睡覺，認為閉眼就沒差，但醫師提醒，這樣的習慣恐悄悄影響健康。營養功能醫學專家劉博仁分享，近期一名患者半年來睡眠品質明顯下降，儘管飲食未改變，卻出現血糖波動，甚至被檢查出「糖尿病前期」。深入了解後才發現，關鍵竟是長期開燈入睡。

劉博仁表示，該名病患這半年因為缺乏安全感，習慣開著大燈睡覺，並且以為「眼不見為淨」，只要眼睛有閉上就好，殊不知大腦即便在睡眠狀態，依然有偷偷「看」著光。

劉博仁解釋，首先，光線會抑制褪黑激素分泌，導致褪黑激素的「斷崖式」減少。褪黑激素被稱為「黑夜荷爾蒙」，需在全黑環境下由松果體分泌，一旦受到光線影響，分泌量會大幅下降，進而影響睡眠品質。

更重要的是，褪黑激素同時參與血糖調節。一旦分泌受阻，交感神經會過度活躍，使壓力荷爾蒙皮質醇上升，促使肝臟釋放更多葡萄糖；同時，身體對胰島素的敏感度下降，導致血糖難以控制，長期恐演變為糖尿病前期。

為改善狀況，該名患者依建議進行「光線管理」，包括打造全黑睡眠環境、關閉所有光源，以及睡前1小時遠離手機與藍光。短短兩周後，不僅睡眠深度明顯提升，早起空腹血糖也逐漸恢復穩定。

劉博仁強調，健康不只與飲食和運動有關，「光線」同樣是影響代謝的重要因素。若民眾出現血糖波動，或者明明睡很久卻還是很累的情況，除了調整生活習慣，也應檢視臥室環境，避免讓光線在不知不覺中影響健康。

本站曾報導，民眾在健康檢查時檢查出血糖高，但未達糖尿病數值的標準，稱為「糖尿病前期」，雖然還不須用藥，但務必積極調整飲食，做到少糖、少油、少澱粉，多吃纖維高且低糖的蔬果，否則極有可能在3到5年內，成為糖尿病患者。

糖尿病

相關新聞

睡覺開燈竟害血糖失控！醫曝關鍵原因示警：恐釀糖尿病前期

有人因為怕黑習慣開燈睡覺，認為閉眼就沒差，但醫師提醒，這樣的習慣恐悄悄影響健康。營養功能醫學專家劉博仁分享，近期一名患者半年來睡眠品質明顯下降，儘管飲食未改變，卻出現血糖波動，甚至被檢查出「糖尿病前期」。深入了解後才發現，關鍵竟是長期開燈入睡。

高雄春捲中毒案求償金額估破4200萬 議員要求假扣押攤商財產

高雄正義市場春捲中毒案受害人數今天上升至157人。議員陳慧文指出，業者未投保產品責任險，依據食安法每人最高可求償30萬元，業者最高面臨4200萬元巨額求償，衛生局或雄檢應針對攤商申請假扣押，保障受害者獲得應有賠償。衛生局長黃志中說，高雄地檢署由檢察長指揮偵辦此案，會積極維護民眾權益。

春捲案受害者增至157人 議員批高雄清明食安抽驗數六都墊底

今年清明連假高雄爆發春捲中毒案，因沙門氏菌的潛伏期為 6 至 72 小時，直至今早，受害人數攀升至157人。高市議員許采蓁批評，衛生局今年清明食安抽檢專案只抽查41件，是六都最低，甚至只有桃園的六分之一，未落實食安基本功。

政府要管了！Uber Eats喊漲商家服務費 卓揆：穩定物價優先

外送專法將在今年7月21日上路，外送平台Uber Eats開第一槍，宣布調整商家外送訂單服務費，其中美食外送調漲2.5%、生鮮雜貨調漲3%，並同步設置「35%服務費率上限」。國民黨立委謝龍介今在立法院質詢時問行政院長卓榮泰的態度，卓說，穩定物價是最大優先，一定會要求交通部、公平會介入處理。

高雄春捲食物中毒 苦主曝痛如被電睡覺像刀割 看新聞心寒將求償

高雄市正義市場春捲食物中毒案，140人就醫，其中多達31人住院，高雄市衛生局依法裁罰144萬元，初步檢驗結果為沙門氏菌感染。高雄市長陳其邁今天表示，高雄市將強化食品稽查。

不用急著找電蚊拍了！內行人曝一招「雙手擊殺率100%」 醫師曝原理

天氣轉熱，蚊子也開始源源不絕地冒出來，捕蚊燈、電蚊拍也開始備戰，到底該如何精準殺蚊？有網友透露必殺絕招，雖然不明原理，但「擊中率100%」，沒想到醫生發言認證「有效」，直言這方法「會啟動鎖定技」，蚊子根本跑不掉。 近日氣溫漸升，蚊子也開始頻繁出沒，不少人不堪其擾，原PO對此便分享獨家「殺蚊絕招」，他表示，「只要把手或打蚊子的物品沾濕，擊中率100%」，不知道原理是什麼，但自小學打掃廁所遇到太多蚊子起，他發現只要「沾溼」就能準確殺到蚊子。 此舉遭讚「好實用」，不少人更加碼表示「有泡泡會更好抓」、「我是手搓泡泡，然後直接揮，把自己當大型的網球拍，這個方法牠們不會死，牠們會黏在泡泡上」、「我都先把雙手弄滿厚厚的泡沫，再去碰蚊子，手乾乾時縱使打到，蚊子也能從我的指縫逃出」、「因為蚊子翅膀碰到水會直接被表面張力吸住」、「噴酒精100%有用，超好用，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。