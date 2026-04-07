睡覺開燈竟害血糖失控！醫曝關鍵原因示警：恐釀糖尿病前期

有人因為怕黑習慣開燈睡覺，認為閉眼就沒差，但醫師提醒，這樣的習慣恐悄悄影響健康。營養功能醫學專家劉博仁分享，近期一名患者半年來睡眠品質明顯下降，儘管飲食未改變，卻出現血糖波動，甚至被檢查出「糖尿病前期」。深入了解後才發現，關鍵竟是長期開燈入睡。

劉博仁表示，該名病患這半年因為缺乏安全感，習慣開著大燈睡覺，並且以為「眼不見為淨」，只要眼睛有閉上就好，殊不知大腦即便在睡眠狀態，依然有偷偷「看」著光。

劉博仁解釋，首先，光線會抑制褪黑激素分泌，導致褪黑激素的「斷崖式」減少。褪黑激素被稱為「黑夜荷爾蒙」，需在全黑環境下由松果體分泌，一旦受到光線影響，分泌量會大幅下降，進而影響睡眠品質。

更重要的是，褪黑激素同時參與血糖調節。一旦分泌受阻，交感神經會過度活躍，使壓力荷爾蒙皮質醇上升，促使肝臟釋放更多葡萄糖；同時，身體對胰島素的敏感度下降，導致血糖難以控制，長期恐演變為糖尿病前期。

為改善狀況，該名患者依建議進行「光線管理」，包括打造全黑睡眠環境、關閉所有光源，以及睡前1小時遠離手機與藍光。短短兩周後，不僅睡眠深度明顯提升，早起空腹血糖也逐漸恢復穩定。

劉博仁強調，健康不只與飲食和運動有關，「光線」同樣是影響代謝的重要因素。若民眾出現血糖波動，或者明明睡很久卻還是很累的情況，除了調整生活習慣，也應檢視臥室環境，避免讓光線在不知不覺中影響健康。

本站曾報導，民眾在健康檢查時檢查出血糖高，但未達糖尿病數值的標準，稱為「糖尿病前期」，雖然還不須用藥，但務必積極調整飲食，做到少糖、少油、少澱粉，多吃纖維高且低糖的蔬果，否則極有可能在3到5年內，成為糖尿病患者。