如廁把握「黃金5分鐘」！醫警告：滑手機害你痔瘡風險飆升46%

現代人手機不離身，就連上廁所也習慣邊滑邊蹲，不過，大腸直腸外科醫師何建霖近日在Threads發文提醒，這個看似無害的習慣，可能正在悄悄增加身體負擔，甚至提高痔瘡風險。

何建霖醫師表示，美國結直腸外科醫學會（ASCRS）以及2025年的臨床研究指出，如廁時間其實有「黃金5分鐘」原則。醫學上普遍建議，上廁所的時間應控制在5分鐘以內，以減少肛門與直腸的壓力，然而，當人們邊滑手機邊如廁時，往往會讓人不知不覺延長停留時間。

研究數據顯示，有滑手機習慣的人，其中有高達37.3%如廁時間會超過5分鐘，相較之下，不滑手機的人僅有7.1%會超時。分析進一步發現，長時間坐在馬桶上，會使肛門周圍血管持續承受壓力，進而影響血液回流，研究指出，這類行為與痔瘡風險增加46%有顯著相關。

對此，何建霖醫師建議，民眾應盡量避免在如廁時使用手機，並養成良好的排便習慣。如果坐了3至5分鐘仍沒有排便感，不妨先起身活動一下，讓身體重新調整，而不是勉強久蹲，這樣不僅能減少壓力，也有助於維持腸道正常運作。

另外，綜合亞東醫院和中國醫醫藥大學策略聯盟醫院的衛教資訊，預防痔瘡可以從日常生活和飲食著手：

增加膳食纖維攝取

多吃蔬菜、水果與全穀類，能讓糞便較柔軟，減少用力。

適量補充水分

水分不足容易導致便秘，進而延長如廁時間。

維持腸道健康

腸道是大量微生物生存的環境，若能維持益生菌的平衡與活性，有助於讓排便更規律、消化更順暢。

避免久坐

時刻起身活動以促進肛門附近的血液循環。

建立固定排便時間

每天在相對固定的時段上廁所，有助於訓練腸道規律蠕動。