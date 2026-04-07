高雄春捲中毒案求償金額估破4200萬 議員要求假扣押攤商財產

高雄正義市場春捲中毒案受害人數今天上升至157人。議員陳慧文指出，業者未投保產品責任險，依據食安法每人最高可求償30萬元，業者最高面臨4200萬元巨額求償，衛生局或雄檢應針對攤商申請假扣押，保障受害者獲得應有賠償。衛生局長黃志中說，高雄地檢署由檢察長指揮偵辦此案，會積極維護民眾權益。

高市議會今天進行警消衛環部門質詢，議員陳慧文指出，此次發生重大食安問題的攤商未投保產品責任險，衛生局開罰144萬元，另依據食安法，每人每事件可求償500元至30萬元，兩者總計會達4300萬以上；受害者若20人以上應協助團體訴訟，未來逾百名受害者要如何求償？

衛生局長黃志中回應，現階段事證蒐集完整很重要，由於業者隱匿案情所已開罰36萬元，在驗出沙門氏菌後加罰108萬元，衛生局第一時間就跟市府消保官連絡，民眾權益會透過消保法保障，衛生局也會給予必要協助。

黃志中解釋，取得商業登記、工廠登記的業者要投保產品責任險，全高雄有7400多家，每年都有稽查，去年有15家未投保而被處罰；未商業登記者沒有強制投保，一年保險費用約2千元，衛生局已經努力輔導。

陳慧文追問，業者願意負責最好，若不願負責、推得一乾二淨，即使有再多證據獲得保全，但團體訴訟結束後只剩一張紙，無法獲得實質賠償，可否要求衛生局或雄檢假扣押攤商財產？

黃志中說，地檢署積極偵辦及維護民眾權益都是司法應有作為，目前努力追查上游溯源，會把責任歸屬及證據保存齊全等工作全力做好。