AI玩具無法照顧兒童的情緒！英國心理發展研究指出，人工智慧經常誤解孩童的情緒狀態，尤其在表達負面情感時給出冷冰冰的程式化回應，這可能會損害孩子的心理安全與成長發育。專家呼籲，政府應對人工智慧玩具實施更嚴格的法規監管，家長也應陪伴孩子共同使用數位設備。

人工智慧不當回應

《衛報》報導，劍橋大學針對市面上人工智慧玩具進行分析，發現這些玩具在與兒童互動時存在心理安全風險，包括無法理解兒童的情感需求和想像力情境，甚至給出僵化且不當回應。事實上，這些玩具經常無法正確識別情緒，並在兒童表達情感或悲傷時給予冷漠回饋。

對此，過度依賴人工智慧可能削弱兒童的創造力，尤其缺乏成人引導下將會導致情緒疏離。劍橋大學發展心理學家古德艾克表示，人工智慧可能誤解情緒或不當反應，使兒童無法從玩具中獲得安慰，也無法獲得成人的情感支持，因為玩具無法判斷兒童的真實情境。

AI互動安全性

《英國廣播公司》指出，在社交啟蒙的關鍵階段，人工智慧的錯誤互動恐引發認知混淆，並削弱兒童建立真實人類連結的能力。該研究建議，家長應在成人陪伴下讓孩子使用數位設備，避免他們在缺乏引導的情況下與科技獨處玩樂。

如今，研究人員呼籲政府應針對人工智慧玩具實施更嚴格的監管法規與安全標章，保障兒童的數據隱私及心理發展，以確保玩具互動的安全性。

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