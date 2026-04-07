高雄春捲釀157人中毒 醫揭「食物中毒8凶手」曝復原期腸胃自救法

食安事件頻傳，繼高雄正義市場春捲攤商爆發食物中毒，造成157人就醫，新北市一家食堂便當店昨也傳出疑似食物中毒案件，有17人陸續出現腸胃道症狀。開業消化內科醫師方冠傑於臉書表示，若吃完東西後，出現「爆拉」症狀，許多人認為只要拉完或吃止瀉藥就好，但是引發嚴重腹瀉通常是吃到「被細菌汙染」的食物，而引發食物中毒反應，幫助腸胃道恢復，不能只是「拉完」就算了。

方冠傑說，台灣天氣潮濕、悶熱，加上外食文化，海鮮、生食、便當、隔夜菜，其實台灣人的飲食每天都在踩地雷，提醒民眾應注意「上吐下瀉8大凶手」及腸胃自救吃法。

一、「腸炎弧菌」：常見生魚片、蚵仔、沒洗乾淨的海鮮，症狀是直接水瀉且合併嘔吐。 二、「仙人掌桿菌」：在隔夜炒飯、放太久的便當滋生，這可說是便當殺手，重點是仙人掌桿菌加熱也殺不死。 三、「金黃色葡萄球菌」：飯糰、壽司、涼麵常有，由於廚師的手有傷口及接觸食物，等於直接中招。 四、沙門氏菌：常於早餐店半熟蛋、沒熟的雞肉，症狀為發燒、腹瀉、腹痛。 五、「病原性大腸桿菌」：常見於半熟漢堡排、絞肉料理，外面看起來熟了，不代表裡面安全，症狀為腹瀉、腹痛。 六、「產氣莢膜梭菌」：常出現在滷肉、咖哩、大鍋菜，尤其是自助餐，因煮太大鍋放在室溫慢慢冷，容易增生細菌，症狀為腹瀉、腹痛。 七、「曲狀桿菌」：它是砧板兇手，常是切完生雞肉，又用同一塊砧板切水果，造成交叉汙染，發病症狀為腹瀉、腹痛。 八、「李斯特菌」：常出現在生菜、未殺菌牛奶等，孕婦需特別注意，發病症狀為腹瀉、腹痛。

方冠傑說，民眾出現食物中毒的腹瀉、腹痛等症狀，經常做錯一件事，就是只吃白吐司、白粥、香蕉，希望讓腸胃道休息，但這是舊觀念。現在醫學建議，受傷的腸胃需要營養，不要餓太久。

因此，腸胃道休息應分為兩階段：

第一階段：

狂吐狂拉時，無食慾時，水分電解質最重要，因此，先不要硬吃東西，讓腸胃喘息，可以小口喝「藥局買的口服電解質液」。若喝運動飲料記得「加水稀釋」，不然糖分太高會拉更慘。 第二階段：

食欲慢慢恢復時，開始吃得下，應愈早吃，腸胃修復愈快，可以吃水煮雞肉、清蒸魚、蒸蛋、清湯麵、馬鈴薯泥。重點是低油、好消化、優質蛋白質。

方冠傑說，腸胃正在休息期間，有4種食物先不要吃，包括奶茶、果汁等甜食，恐致腹瀉更為嚴重；炸雞、鹹酥雞等太油得食物，可能造成直接反胃；牛奶、豆漿、拿鐵等奶製品，因腸胃會暫時出現乳糖不耐，恐致脹氣狂拉；生菜、糙米等高纖維食材，又如菜瓜布一樣，將刺激發炎腸道。

方冠傑提醒，一旦出現發燒、血便、一直吐吃不下、拉超過3天、頭暈沒尿及脫水時，應盡速就醫，「有時候不是腸胃差，是吃到不該吃的。」