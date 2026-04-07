媽祖遶境不只鐵腿 久坐等5族群骨鬆跌倒風險大

農曆3月媽祖遶境吸引大批信眾，醫師提醒，長途行走或久站藏跌倒、骨折危機，對骨質流失的停經女性、中高齡男性、久坐族、過量飲用咖啡碳酸飲料、長期類固醇治療者等尤其危險。

苗栗通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖預計12日晚間起駕前往北港進香，聯安預防醫學機構健康管理中心主任洪育忠今天透過新聞稿提醒，當骨質密度下降、骨骼結構逐漸疏鬆時，在遶境過程中長時間行走與久站，加上疲勞累積所造成的肌肉穩定度與平衡能力下降，皆會提高跌倒風險。

洪育忠以健檢大數據庫分析去年上萬筆受檢者資料，顯示超過4成民眾已出現骨質減少情形。另外，依衛生福利部國民健康署「國民營養健康狀況變遷調查」結果，65歲以上族群中，每7人即有1人罹患骨質疏鬆，且女性17.4%高於男性的10.4%，盛行率並隨年齡增加而上升。

洪育忠表示，骨質流失、骨質疏鬆是常見的健康隱憂，骨骼的抗壓與穩定能力隨之減弱，及早評估與預防管理不容忽視；尤其骨質疏鬆初期多無明顯症狀，卻可能因一次跌倒或輕微碰撞，導致腕部骨折或髖部骨折。

特別是對中高齡族群而言，髖部骨折因長期復健與行動受限，大幅影響晚年健康與生活品質。洪育忠並表示，骨質問題並非老年人的專利，停經後女性、中高齡男性、體重過輕者、久坐少動族群，皆屬骨質疏鬆的高風險族群。

此外，長期飲食不均衡、鈣質攝取不足，或習慣過量飲用咖啡與碳酸飲料者，也可能增加骨質流失風險；而長期使用類固醇治療的慢性病患者，藥物可能抑制骨質形成、加速骨質流失，使骨質疏鬆風險進一步升高，更應注重骨骼健康。

除建議民眾於30至40歲時安排一次骨質密度檢測，洪育忠說，預防骨質流失關鍵在於及早開始，從有利於骨質生成與維持的生活習慣著手；在飲食方面，可透過乳製品、小魚乾、豆製品及深綠色蔬菜攝取足夠鈣質。

另外，適度日曬有助維生素D合成，提升腸道對鈣質的吸收效率，若能搭配維生素K2，整體利用率更為完整。洪育忠表示，骨骼生成需要負重運動刺激，即使補充鈣質，若缺乏運動，骨質仍難以改善。

骨骼與肌肉關係密切，當肌肉量不足時，骨質流失風險也會升高；養好骨質不能只靠營養補充，更要規律進行負重訓練。洪育忠說，骨質流失往往在無聲中進行，呼籲及早評估、規律追蹤，落實健康管理。