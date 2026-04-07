快訊

半導體風雲／晶片關鍵「ABF載板」 成牽動AI算力隱形瓶頸

夾在兩個惡勢力之間！川普最後通牒將至 德黑蘭居民反應曝光

烏克蘭空手道國手的日本情誼：為了救國義賣奧運獎牌 時隔4年物歸原主

聽新聞
0:00 / 0:00

媽祖遶境不只鐵腿 久坐等5族群骨鬆跌倒風險大

中央社／ 台北7日電

農曆3月媽祖遶境吸引大批信眾，醫師提醒，長途行走或久站藏跌倒、骨折危機，對骨質流失的停經女性、中高齡男性、久坐族、過量飲用咖啡碳酸飲料、長期類固醇治療者等尤其危險。

苗栗通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖預計12日晚間起駕前往北港進香，聯安預防醫學機構健康管理中心主任洪育忠今天透過新聞稿提醒，當骨質密度下降、骨骼結構逐漸疏鬆時，在遶境過程中長時間行走與久站，加上疲勞累積所造成的肌肉穩定度與平衡能力下降，皆會提高跌倒風險。

洪育忠以健檢大數據庫分析去年上萬筆受檢者資料，顯示超過4成民眾已出現骨質減少情形。另外，依衛生福利部國民健康署「國民營養健康狀況變遷調查」結果，65歲以上族群中，每7人即有1人罹患骨質疏鬆，且女性17.4%高於男性的10.4%，盛行率並隨年齡增加而上升。

洪育忠表示，骨質流失、骨質疏鬆是常見的健康隱憂，骨骼的抗壓與穩定能力隨之減弱，及早評估與預防管理不容忽視；尤其骨質疏鬆初期多無明顯症狀，卻可能因一次跌倒或輕微碰撞，導致腕部骨折或髖部骨折。

特別是對中高齡族群而言，髖部骨折因長期復健與行動受限，大幅影響晚年健康與生活品質。洪育忠並表示，骨質問題並非老年人的專利，停經後女性、中高齡男性、體重過輕者、久坐少動族群，皆屬骨質疏鬆的高風險族群。

此外，長期飲食不均衡、鈣質攝取不足，或習慣過量飲用咖啡與碳酸飲料者，也可能增加骨質流失風險；而長期使用類固醇治療的慢性病患者，藥物可能抑制骨質形成、加速骨質流失，使骨質疏鬆風險進一步升高，更應注重骨骼健康。

除建議民眾於30至40歲時安排一次骨質密度檢測，洪育忠說，預防骨質流失關鍵在於及早開始，從有利於骨質生成與維持的生活習慣著手；在飲食方面，可透過乳製品、小魚乾、豆製品及深綠色蔬菜攝取足夠鈣質。

另外，適度日曬有助維生素D合成，提升腸道對鈣質的吸收效率，若能搭配維生素K2，整體利用率更為完整。洪育忠表示，骨骼生成需要負重運動刺激，即使補充鈣質，若缺乏運動，骨質仍難以改善。

骨骼與肌肉關係密切，當肌肉量不足時，骨質流失風險也會升高；養好骨質不能只靠營養補充，更要規律進行負重訓練。洪育忠說，骨質流失往往在無聲中進行，呼籲及早評估、規律追蹤，落實健康管理。

北港 女性 媽祖

延伸閱讀

70歲背痛數月只吃止痛藥 健檢意外查出攝護腺癌還轉移

愛肝達人站／打折打到骨折？為什麼？

健康主題館／新版飲食指南…乳品攝取1天1杯引爭議 國健署目標今年定案

相關新聞

高雄春捲食物中毒 苦主曝痛如被電睡覺像刀割 看新聞心寒將求償

高雄市正義市場春捲食物中毒案，140人就醫，其中多達31人住院，高雄市衛生局依法裁罰144萬元，初步檢驗結果為沙門氏菌感染。高雄市長陳其邁今天表示，高雄市將強化食品稽查。

高雄春捲中毒案求償金額估破4200萬 議員要求假扣押攤商財產

高雄正義市場春捲中毒案受害人數今天上升至157人。議員陳慧文指出，業者未投保產品責任險，依據食安法每人最高可求償30萬元，業者最高面臨4200萬元巨額求償，衛生局或雄檢應針對攤商申請假扣押，保障受害者獲得應有賠償。衛生局長黃志中說，高雄地檢署由檢察長指揮偵辦此案，會積極維護民眾權益。

高雄春捲食物中毒案 苦主曝6人急診2小孩住院…「兒童節噩夢」

高雄市正義市場春捲攤商食物中毒案，已有140人就醫，其中12人檢體呈沙門氏菌陽性，高雄市衛生局累計裁罰144萬元並移請法辦。有苦主在Threads表示，連假真的是悲劇發生，她和家人吃春捲共2個家庭、6人掛急診，其中2人包括她的小孩嚴重到需要住院，真的是兒童節的噩夢。

春捲食物中毒人數擴大！累計157人 長庚揪出沙門氏菌D群作祟

高雄市正義市場春捲食物中毒案延燒，業者遭勒令停業48小時後，截至上午11時止再新增17人就醫，累計通報人數157人。衛生局表示，目前住院中患者病況穩定、經治療後恢復中，另，高雄長庚醫院針對檢出沙門氏桿菌進一步分析血清型，確認致病菌為salmonella group D.。

鋒面+東北季風夾擊！今天雨勢最劇烈 明天這時才趨緩

今天鋒面正在通過台灣，北部地區已經陸續下起雨來。中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，隨著鋒面南下，其他地方下半天陸續有短暫陣雨或雷雨出現，注意天氣變化。明天水氣減少，各地仍然有短暫陣雨。周四之後預期各地天氣比較晴朗、穩定的狀態。

高雄春捲釀157人中毒 醫揭「食物中毒8凶手」曝復原期腸胃自救法

食安事件頻傳，繼高雄正義市場春捲攤商爆發食物中毒，造成157人就醫，新北市一家食堂便當店昨也傳出疑似食物中毒案件，有17人陸續出現腸胃道症狀。開業消化內科醫師方冠傑於臉書表示，若吃完東西後，出現「爆拉」症狀，許多人認為只要拉完或吃止瀉藥就好，但是引發嚴重腹瀉通常是吃到「被細菌汙染」的食物，而引發食物中毒反應，幫助腸胃道恢復，不能只是「拉完」就算了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。