連假回來不想上班…醫曝大腦運作關鍵「修復期」

在高壓與高效率成為常態的現代社會，不少人習慣長時間用腦、減少休息，認為這樣才能提升產能。不過專家指出，大腦運作其實存在「波峰與波谷」，並非持續高效，若忽略節奏與恢復，反而可能降低效率、影響健康。

研究顯示，人類大腦的最佳專注時間約為50至90分鐘，之後就需要適當休息進行「重置」，精神科醫師楊聰財表示，尤其早晨6點30分至9點，被視為大腦的「黃金時段」，此時皮質醇自然上升，專注力與記憶力達到高峰，適合進行閱讀、寫作與複雜決策等深度用腦活動，盡量避免於起床30分鐘內滑手機。

楊聰財說，上午9點至中午12點則為高效產出期，建議安排最困難的工作，並以60至90分鐘專注搭配10至15分鐘休息的節奏進行，且休息應以走動、放空或遠眺為主，避免滑手機，否則反而會更加疲憊。

楊聰財表示，中午12點至下午1點30分則是關鍵的「修復期」，建議僅吃7分飽、飯後散步10至15分鐘，或是20分鐘小睡，有助於大腦清除代謝廢物，恢復運作效率；下午1點30分至5點30分注意力雖下降，但仍可進行行政、整理資料、重複性任務等工作等中度用腦工作，建議採45分鐘工作搭配10分鐘休息的節奏。

楊聰財說，傍晚轉換期時段應以身體優先，透過運動促進腦部血流，提升記憶與情緒穩定，晚間則適合進行低壓的輕度用腦活動，如複習與興趣閱讀，避免高壓學習或情緒性滑手機，有可以安排快走、重訓及有氧等運動，幫助提升記憶及穩定情緒。

值得注意的是，晚間9點30分至11點為大腦進入修復的重要準備期，楊聰財建議，此時應避免刺激性內容，透過冥想、音樂或泡澡等方式放鬆，為睡眠做準備。充足睡眠不僅有助於清除大腦毒素、整理記憶，也能重整情緒，是維持大腦健康的關鍵。

針對常見錯誤行為，楊聰財指出三大問題，包括長時間不休息導致效率下降、以滑手機取代休息，及夜間過度用腦影響修復機制，皆應避免；除了每日節奏，他也提醒每周應維持至少3次運動、1次社交活動，及一段完全放空的時間，有助降低失智風險並促進心理健康。

整體而言，大腦並非透過持續「操勞」而變強，而是仰賴「刺激與恢復」的平衡，如同肌肉訓練一般，唯有在適當使用與充分休息之間取得平衡，才能真正提升效能與長期健康。