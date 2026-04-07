不用急著找電蚊拍了！內行人曝一招「雙手擊殺率100%」 醫師曝原理

天氣轉熱，蚊子也開始源源不絕地冒出來，捕蚊燈、電蚊拍也開始備戰，到底該如何精準殺蚊？有網友透露必殺絕招，雖然不明原理，但「擊中率100%」，沒想到醫生發言認證「有效」，直言這方法「會啟動鎖定技」，蚊子根本跑不掉。

近日氣溫漸升，蚊子也開始頻繁出沒，不少人不堪其擾，原PO對此便分享獨家「殺蚊絕招」，他表示，「只要把手或打蚊子的物品沾濕，擊中率100%」，不知道原理是什麼，但自小學打掃廁所遇到太多蚊子起，他發現只要「沾溼」就能準確殺到蚊子。

此舉遭讚「好實用」，不少人更加碼表示「有泡泡會更好抓」、「我是手搓泡泡，然後直接揮，把自己當大型的網球拍，這個方法牠們不會死，牠們會黏在泡泡上」、「我都先把雙手弄滿厚厚的泡沫，再去碰蚊子，手乾乾時縱使打到，蚊子也能從我的指縫逃出」、「因為蚊子翅膀碰到水會直接被表面張力吸住」、「噴酒精100%有用，超好用，範圍非常廣，通常噴一兩下直接掉地上」。

發文也引來醫師留言，「因為會黏住。很多時候你其實有碰到蚊子，但蚊子太輕，如果不夠快或距離沒抓準反而會被掌風一秒掃開。手沾水之後，只要碰到蚊子就會啟動鎖定技，一路黏到你雙手合十為止，所以提升命中率」。

日前也有網友分享「找蚊子」秘訣，指出不要將燈全打開，只打開床頭燈，配合手機的手電筒，蚊子的身影就會清楚地投射在牆面上，再配合電蚊拍就可輕易解決。此外，有阿美族耆老也分享，麵包樹的雄性花穗曬乾後再點燃，就是天然的蚊香，效果顯著，且天然無毒又不刺鼻。