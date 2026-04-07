童注意力不足吃藥仍精神不濟 竟是睡眠呼吸中止症作祟

過動症的小傑，即使接受治療表現仍起起伏伏，白天也常精神不好，檢查才發現還有睡眠呼吸中止症。醫師提醒，孩子出現注意力問題，除從行為角度思考，也應留意睡眠品質。

小學3年級的小傑（化名）因注意力不集中，功課常拖延，被診斷為「注意力不足過動症」（ADHD），並已接受神經刺激劑治療為期長達1年。雖然專注力在服藥後是稍微有進步，但整體的表現仍是起起伏伏，且明明睡眠時間長達7、8個小時，白天還是常常精神不好、容易想睡覺，甚至在課堂上打瞌睡。

醫師問診發現，小傑睡覺時會打鼾，且習慣張口呼吸。進一步檢查結果顯示，小傑在睡眠中出現了「阻塞型睡眠呼吸中止症」的問題，原來是因為扁桃腺與腺樣體肥大，造成呼吸道阻塞，在接受手術後，睡眠呼吸中止的狀況明顯改善，不僅白天精神好多了，注意力也更穩定。

振興醫院精神醫學部主治醫師黃茂軒透過新聞稿說明，在兒童族群中，阻塞型睡眠呼吸中止症最常見的原因是扁桃腺與腺樣體肥大。這些軟組織在學齡前後最為活躍，通常在3到7歲之間達到最大體積，而此時孩子的呼吸道比較狹窄，便容易造成氣道阻塞；靠手術後約可改善7到8成小患者的睡眠。

與成人不同的是，兒童的「阻塞型睡眠呼吸中止症」不一定表現為白天嗜睡。黃茂軒指出，夜間常見症狀包括打鼾、張口呼吸、睡眠不安穩或呼吸暫停；白天則可能表現為過動、注意力不集中、情緒煩躁或學習表現下降，因此有時會被誤認為單純的「注意力不足過動症」。

目前醫學界認為「注意力不足過動症」與「阻塞型睡眠呼吸中止症」之間存在一定程度的關聯，黃茂軒說明，當孩子在睡眠中因為呼吸道阻塞而反覆出現短暫缺氧或微覺醒時，睡眠會變得破碎。長期下來，大腦無法獲得完整的休息，白天就可能導致精神不濟、情緒易怒或注意力下降，而這些表現和ADHD的症狀非常相似。

兩種疾病有可能合併出現，也有可能是睡眠問題造成孩子的表現看起來像ADHD，需要仔細鑑別診斷。黃茂軒提醒，當孩子出現注意力問題時，除了從行為或學習角度思考外，也應留意孩子的睡眠品質；特別是孩子有打鼾、張口呼吸或白天精神不佳等情況，應透過專業評估有機會可以找出真正的原因。