濃霧攪局連兩天 金門逾1200人滯留將加開9架次軍機協助輸運

受濃霧影響，金門對外空中交通連兩天受阻。金門航空站統計，今日上午現場仍有超過1200名旅客候補返台，雖已有部分班機順利起降，但截至上午10時，仍有2班取消、數班延遲，輸運壓力未解。好在下午天候就會好轉，預計將投入9架次的軍機協助輸運，希望能幫助旅客都返回台灣。

金門航空站在上午9時30分清查候補人數，預計前往台北、台中、高雄的旅客分別為658人、379人與370人。現場有旅客表示，正班機可候補名額有限，多數航班僅能遞補個位數，後續有空位的班次已排至週四，返台行程被迫延宕。

航空站也表示，昨日是清明連假收假日，也是搭乘人數最多的，沒想到金門航班因濃霧大幅受影響，全天共取消22班，影響2175人行程。雖有船舶客運支援疏運，但仍難消化大量滯留人潮，輸運缺口延續至今。

一名李姓旅客指出，原訂昨日上午航班遭取消，改候補後遲遲無法排上，「每班只能補上幾個人」，盼今日午後天候好轉時，能加開班機或船班，協助旅客儘早返台。

今天上午10時許，包括立委陳玉珍辦公室主任林孫全、董志謀到場關心，縣長陳福海指派秘書李錫滃協助，並與航空站主任林義勇等人共同召開輸運會議，研議疏運對策。

金門航空站表示，因應清明返鄉人潮與滯留旅客，已協調啟動軍機支援，今日加開軍機班次，包括金門往台北4班、台中2班、高雄2班，以及高雄往金門1班，以擴大輸運量能。航空站呼籲，有候補需求旅客應提早到場等候，並隨時留意現場廣播與航班資訊，以利順利登機。

金門對外空中交通連兩天受阻。金門航空站統計，今日上午現場仍有超過1200名旅客候補返台，立委陳玉珍也PO臉書表示將加開9架次軍機協助輸運。記者蔡家蓁／翻攝