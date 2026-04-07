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春捲食物中毒人數擴大！累計157人 長庚揪出沙門氏菌D群作祟
高雄市正義市場春捲食物中毒案延燒，業者遭勒令停業48小時後，截至上午11時止再新增17人就醫，累計通報人數157人。衛生局表示，目前住院中患者病況穩定、經治療後恢復中，另，高雄長庚醫院針對檢出沙門氏桿菌進一步分析血清型，確認致病菌為salmonella group D.。
長庚醫院毒物科醫師顏宗海表示，沙門氏菌的潛伏期通常為6至72小時，一旦感染，多數人會出現急性腸胃炎症狀，包括噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉及發燒。
顏宗海說，門氏桿菌為常見食源性病原，屬革蘭氏陰性細菌，主要存在於未完全煮熟的蛋類及肉類製品中，若民眾食用到受汙染的蛋製品、肉品或其他食物，容易引發食物中毒。
不過，對於一般健康民眾而言，多半以腸胃炎表現為主，但若是免疫力較弱族群，如長者、嬰幼兒或慢性病患者，則可能引發較嚴重併發症，包括菌血症、敗血症，甚至器官衰竭，不可輕忽。
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