快訊

半導體風雲／晶片關鍵「ABF載板」 成牽動AI算力隱形瓶頸

夾在兩個惡勢力之間！川普最後通牒將至 德黑蘭居民反應曝光

烏克蘭空手道國手的日本情誼：為了救國義賣奧運獎牌 時隔4年物歸原主

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄春捲食物中毒 苦主曝痛如被電睡覺像刀割 看新聞心寒將求償

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
高雄市正義市場春捲食物中毒案，140人就醫，其中多達31人住院，高雄市衛生局依法裁罰144萬元，初步檢驗結果為沙門氏菌感染。圖／高雄市衛生局提供
高雄市正義市場春捲食物中毒案，140人就醫，其中多達31人住院，高雄市衛生局依法裁罰144萬元，初步檢驗結果為沙門氏菌感染。圖／高雄市衛生局提供

高雄市正義市場春捲食物中毒案，140人就醫，其中多達31人住院，高雄市衛生局依法裁罰144萬元，初步檢驗結果為沙門氏菌感染。高雄市長陳其邁今天表示，高雄市將強化食品稽查。

有受害者周日凌晨就在Threads披露此事，指4月4日中午6人一起吃春捲，吃的時候沒有怪味，下午起家人陸續出狀況，他則是當晚拉肚子，直到周日凌晨舉家掛急診，發現急診室已經有十多人在同一家買春捲，症狀也是上吐下瀉，醫院立即通報集體食物中毒。他昨天再發文，訝異不少人質疑是客人放太久才食用，他家人是買了春捲後拜拜到吃完不超過2小時，通報人數過百，「難道我們大家都是放很久才吃嗎？」

他表示，他連續兩天睡覺時全身痠痛，「那種痛就像電流電到一樣，躺在床上，感覺床單是刀子，接觸到皮膚就像被刀割一樣」，兩天來跑了至少40幾次廁所，完全吃不下東西，兩天加起來吃不到一片吐司，「身為受害者的我們已經很痛苦了，還要看到一些無腦的言論」。

對於該攤商日前被稽查還說誰來賠償營業損失，以及隱匿蛋、肉絲等部分食材，也引起討論。該名苦主在回覆網友留言時表示，本來是不打算追究，市場擺攤也是辛苦，「但看到新聞後非常心寒，所以改變心意，我會要求賠償」。

其他網友表示，「我們家也是其中的受害者，我外公外婆甚至食物中毒現在還在住院中！店家態度真的很離譜，甚至也都沒有關心慰問，希望我們受害者可以一起向店家討賠償」、「我常常早上上市場買春捲，放到中午當午餐吃，從來沒有拉肚子過，那麼多人送急診，一定是店家問題」、「曾經食物中毒過一次的人路過，當時真的生不如死」、「太可憐了，店家真可惡，居然還有人護航」。

有網友建議，「可以集體告他們嗎？該停業不停業，那個態度真的很瞎，人命在他手上比不上錢欸」、「沒有關心慰問或道歉，還理直氣壯質問稽查人員，建議組成自助會集體求償」、「潤餅還是自己包的比較安心也衛生，而且可以包自己愛吃的料」、「傳統市場本身衛生這東西大家都睜一隻眼閉一隻眼，只要吃沒問題都沒事，等出事才會重視」、「食物沒有錯！錯的是製作食物的人，他們甚至在人家稽查時，還擔心自己訂單問題，而不是自己的食物有問題」。

高雄市 食物中毒 Threads

延伸閱讀

高雄春捲案疑「蛋製品染沙門氏菌」 陳其邁：全面強化稽查

高雄春捲食物中毒案 苦主曝6人急診2小孩住院…「兒童節噩夢」

高雄春捲中毒增至140人就醫 攤商藏蛋、拒絕停賣重罰

高雄春捲食物中毒案初檢沙門氏菌陽性 醫：這食材問題最大

相關新聞

高雄春捲食物中毒 苦主曝痛如被電睡覺像刀割 看新聞心寒將求償

高雄市正義市場春捲食物中毒案，140人就醫，其中多達31人住院，高雄市衛生局依法裁罰144萬元，初步檢驗結果為沙門氏菌感染。高雄市長陳其邁今天表示，高雄市將強化食品稽查。

高雄春捲中毒案求償金額估破4200萬 議員要求假扣押攤商財產

高雄正義市場春捲中毒案受害人數今天上升至157人。議員陳慧文指出，業者未投保產品責任險，依據食安法每人最高可求償30萬元，業者最高面臨4200萬元巨額求償，衛生局或雄檢應針對攤商申請假扣押，保障受害者獲得應有賠償。衛生局長黃志中說，高雄地檢署由檢察長指揮偵辦此案，會積極維護民眾權益。

高雄春捲食物中毒案 苦主曝6人急診2小孩住院…「兒童節噩夢」

高雄市正義市場春捲攤商食物中毒案，已有140人就醫，其中12人檢體呈沙門氏菌陽性，高雄市衛生局累計裁罰144萬元並移請法辦。有苦主在Threads表示，連假真的是悲劇發生，她和家人吃春捲共2個家庭、6人掛急診，其中2人包括她的小孩嚴重到需要住院，真的是兒童節的噩夢。

春捲食物中毒人數擴大！累計157人 長庚揪出沙門氏菌D群作祟

高雄市正義市場春捲食物中毒案延燒，業者遭勒令停業48小時後，截至上午11時止再新增17人就醫，累計通報人數157人。衛生局表示，目前住院中患者病況穩定、經治療後恢復中，另，高雄長庚醫院針對檢出沙門氏桿菌進一步分析血清型，確認致病菌為salmonella group D.。

鋒面+東北季風夾擊！今天雨勢最劇烈 明天這時才趨緩

今天鋒面正在通過台灣，北部地區已經陸續下起雨來。中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，隨著鋒面南下，其他地方下半天陸續有短暫陣雨或雷雨出現，注意天氣變化。明天水氣減少，各地仍然有短暫陣雨。周四之後預期各地天氣比較晴朗、穩定的狀態。

高雄春捲釀157人中毒 醫揭「食物中毒8凶手」曝復原期腸胃自救法

食安事件頻傳，繼高雄正義市場春捲攤商爆發食物中毒，造成157人就醫，新北市一家食堂便當店昨也傳出疑似食物中毒案件，有17人陸續出現腸胃道症狀。開業消化內科醫師方冠傑於臉書表示，若吃完東西後，出現「爆拉」症狀，許多人認為只要拉完或吃止瀉藥就好，但是引發嚴重腹瀉通常是吃到「被細菌汙染」的食物，而引發食物中毒反應，幫助腸胃道恢復，不能只是「拉完」就算了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。