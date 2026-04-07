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高價冰淇淋甜筒紙托檢出螢光劑、1.7公噸南非堅果農藥超標 食藥署攔截

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
業者「德麥食品股份有限公司」報驗一批由南非出口的夏威夷豆，檢出殘留農藥協力精0.18ppm。圖／食藥署提供
業者「德麥食品股份有限公司」報驗一批由南非出口的夏威夷豆，檢出殘留農藥協力精0.18ppm。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布本周邊境攔截不符食安規定品項，包括堅果、海鮮、食品容器等，僅5批產品遭攔截，僅各位數項目被揪出違規，為近年罕見。近年甫於台北市信義區百貨設櫃的新加坡高單價冰淇淋品牌「THE ICE CREAM & COOKIE CO.」，在冰淇淋中添加益生菌纖維，主打健康形象，但該公司輸入的一批中國大陸製冰淇淋甜筒「紙托」被檢出螢光劑不合格，共9千件需退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，業者「凌澐有限公司」報驗的中國紙托，檢出螢光增白劑，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，螢光增白劑為不得檢出，必須退運或銷毀，食藥署針對「凌澐有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。而根據食藥署提供圖片，這批紙托印有「THE ICE CREAM & COOKIE CO.」字樣，總計件數9千件，重量5.8公斤。

業者「德麥食品股份有限公司」報驗一批由南非出口的夏威夷豆，檢出殘留農藥協力精0.18ppm，劉芳銘指出，依據「農藥殘留容許量標準」協力精為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.02 ppm，這批總重1公噸6669.8公斤的夏威夷豆，在邊境需退運或銷毀，食藥署針對德麥公司在邊境抽驗的比率，由一般抽批調升為加強抽批，抽驗比率為20%至50%。

有1批由輸入業者「涅普頓有限公司」報驗的日本烏賊，檢出重金屬鎘每公斤2毫克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於頭足類（不含內臟）限量為每公斤1毫克，劉芳銘表示，這批共3公斤日本的烏賊必須退運或銷毀，食藥署針對「涅普頓有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。

近年甫於台北市信義區百貨設櫃的新加坡高單價冰淇淋品牌「THE ICE CREAM & COOKIE CO.」，在冰淇淋中添加益生菌纖維，主打健康形象，但該公司輸入的一批中國大陸製冰淇淋甜筒「紙托」被檢出螢光劑不合格。圖／食藥署提供
近年甫於台北市信義區百貨設櫃的新加坡高單價冰淇淋品牌「THE ICE CREAM & COOKIE CO.」，在冰淇淋中添加益生菌纖維，主打健康形象，但該公司輸入的一批中國大陸製冰淇淋甜筒「紙托」被檢出螢光劑不合格。圖／食藥署提供

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