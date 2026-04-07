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牌照稅、公路養管費二者大不同 台南財稅局：車主常搞混

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
使用牌照稅和公路養管費，二者大不同。圖／台南市財稅局提供
使用牌照稅和公路養管費，二者大不同。圖／台南市財稅局提供

家中有車的民眾，每年都得繳使用牌照稅與公路使用養護安全管理費，但不少人搞不清楚兩者差異，常常問錯單位、跑錯機關。台南市政府財政稅務局提醒，使用牌照稅與公路養管費雖都與車輛有關，但性質、用途及主管機關都不同。

財稅局指出，以自用汽車為例，使用牌照稅每年4月開徵，由各縣市地方稅捐稽徵機關負責徵收，屬於地方稅，收入納入地方政府財源運用。

至於公路使用養護安全管理費，則於每年7月開徵，由公路監理機關徵收，收入專款專用於公路養護、修建及交通安全管理。該費用原稱「汽車燃料使用費」，依2025年12月19日修正的公路法第27條修正，已更名為公路使用養護安全管理費。

財稅局表示，使用牌照稅屬於稅捐，公路養管費則屬規費，兩者性質與徵收目的截然不同。

財稅局也提醒，若民眾需要補發使用牌照稅繳款書，或查詢稅務問題，應向地方稅捐稽徵機關洽詢；若是補發公路養管費繳費單，或辦理汽車過戶、車籍異動等事項，則應向監理機關辦理。

牌照稅 交通安全

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