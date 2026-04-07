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古典樂、戲劇表演和互動 「莫札特的秘密」葫蘆墩文化中心將登場

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「莫札特的秘密」音樂劇場，4月19日將在台中葫蘆墩文化中心登場。圖／葫蘆墩文化中心提供
「莫札特的秘密」音樂劇場，4月19日將在台中葫蘆墩文化中心登場。圖／葫蘆墩文化中心提供

2026葫蘆墩藝術節受期待的親子節目之一，謎思星球劇團音樂劇「莫札特的秘密」，將於4月19日在台中葫蘆墩文化中心登場。結合古典音樂、戲劇表演與互動體驗的音樂劇場，票價100元（文化幣適用）至400元，已於OPENTIX兩廳院文化生活販售中。

葫蘆墩文化中心表示，謎思星球劇團由古典音樂家與劇場創作者組成，致力推動「讓歌劇走入生活」。自2018年創團以來，作品巡演全台，以輕鬆有趣的方式打開孩子接觸藝術的第一扇門，是近年親子藝文界備受矚目的新銳團隊。此次推「莫札特的秘密」親子音樂劇，融入古典樂經典片段，透過現場演奏與戲劇情境，讓孩子「用耳朵看故事、用眼睛聽音樂」，顛覆對古典樂的距離感。

「莫札特的秘密」演出票價100元（文化幣適用）至400元，已於OPENTIX兩廳院文化生活販售中。為歡慶4月兒童節，4月11日周六下午，文化中心於戶外廣場辦理「藝起Play-神乎其技扯鈴＆川劇變臉」，以傳統民俗技藝融入現代藝術及體操、現代科技呈現扯鈴之美，加上臉譜瞬息流轉的驚豔視覺盛宴，民眾可免費觀賞。

「莫札特的秘密」音樂劇場，4月19日將在台中葫蘆墩文化中心登場。圖／葫蘆墩文化中心提供
「莫札特的秘密」音樂劇場，4月19日將在台中葫蘆墩文化中心登場。圖／葫蘆墩文化中心提供

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