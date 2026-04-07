鋒面+東北季風夾擊！今天雨勢最劇烈 明天這時才趨緩

今天鋒面正在通過台灣，北部地區已經陸續下起雨來。中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，隨著鋒面南下，其他地方下半天陸續有短暫陣雨或雷雨出現，注意天氣變化。明天水氣減少，各地仍然有短暫陣雨。周四之後預期各地天氣比較晴朗、穩定的狀態。

目前台灣降雨狀態，劉宇其表示，鋒面雲帶正在影響北部地區，目前累積雨量最大在基隆北海岸，日雨量接近40至50毫米。整個雲帶逐漸往中部地區南壓，所以中部地區雨勢也陸續會有短暫陣雨出現。隨著鋒面再往南移，南部、東半部下半天開始天氣也會有所轉變。

今明降雨趨勢，他說，今天下午到晚上將是雨勢最明顯的時候，除了現在有下雨的北部地區，全台各地或多或少會有下雨的狀況，尤其中部以北降雨比較明顯、降雨時間也比較長。預期北部地區會有大雨出現，中部地區也可能會有較大雨勢發生。當雷雨胞通過的時候，還是有可能帶來短時間比較大的降雨出現。

劉宇其表示，入夜之後水氣持續影響，但是降雨會開始有些緩和，今天晚上到明天清晨各地還是非常容易下雨的狀況，有短暫陣雨的天氣型態。明天白天之後水氣逐漸減少，降雨的區域逐漸往東半部地區、西半部地區限縮，不過各地還是可能會有下雨狀況，明天外出建議準備雨具比較保險。後期天氣轉趨穩定。

降雨趨勢，劉宇其說，今天雨勢最大，中部以北留意雨勢比較明顯的狀態。明天會是降雨逐漸趨緩的過程，剛開始的時候全台各地降雨機率偏高，降雨隨著時間逐漸往東半部地區、西半部山區集中。周四之後到周日，大致上都是不太容易下雨的天氣，留意溫度會比較炎熱一些。周六鋒面離台灣比較接近，北部、東北部地區、馬祖，可能會有零星降雨出現。

溫度趨勢，劉宇其表示，今天因為東北季風影響，以及下雨的關係，天氣偏涼，其他地方高溫可以來到25度以上。明天東北季風減弱，各地溫度逐漸回升。周四之後晴朗穩定，甚至開始吹起偏南風，各地高溫30度以上。後期留意高溫、防曬準備。

未來1周天氣是降雨逐漸減少的過程，劉宇其表示，今天的天氣非常不穩定，尤其中部以北可能有局部較大雨勢，甚至北部有局部大雨發生的機會。明天水氣逐漸減少的過程，各地零星短暫陣雨，天氣不穩定。預計周四之後各地降雨減少，感受比較悶熱。只有周六鋒面稍微離台灣近一些，北部、東北部零星降雨狀態。

劉宇其表示，這段期間留意霧或低雲影響，今天上午金門、馬祖能見度偏低，周五晚上至周六清晨馬祖地區也有低雲或霧影響能見度。今天東北季風偏強，沿海地區風、浪比較大。周四、周五因為西南風又開始增強，沿海空曠地區、離島的風、浪還是比較大。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供