草鴞棲地危機…沙崙農場闖關變更南科用地 環團怒喊：國審會駁回

今早內政部國土計畫審議會第47次大會將審查台南市國土功能分區圖草案，環保團體今早於國土署前召開記者會指出，議程中有台南市政府突襲插隊提出的沙崙農場上千公頃農2土地要變更為城鄉2-3的案件，轉為科學園區的開發用地，將嚴重衝擊草鴞、環頸雉等超過35種保育類動物的棲地生態，訴請國審會拒審或否決，阻止中央和地方圈地破壞沙崙農場環境生態。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，此次會議資料竟出現南市府要新增超過1000公頃的「沙崙農場未來發展地區」變更案的突襲闖關，此案基地現為台糖農場，在2024年底初審時國土功能分區是畫為農二，雖遭市府指認為未來發展地區，但不能想變更就變更，並在大會前突然提案。縱使台南市政府於昨天下午發出新聞稿表示將撤回提案，但市府的說法不清不楚，不知究竟是全案撤回，還是只撤北沙崙的部分，呼籲今日國審會委員退回拒審或駁回。

監督施政聯盟國土保育組組長暨苗栗縣環境保護協會理事長陳祺忠表示，草鴞棲地1000公頃，開發531公頃的沙崙生態科學園區，這麼大面積棲地的減損，對台灣草鴞將會是不可忽視的打擊，有人會說為了台積電的擴廠，沙崙科學園區勢在必行，但台積電所需面積實際是多少？如果台積電沒要這麼大，額外多出來的開發面積，是為了什麼？難道不用先說明清楚？

大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴表示，從這次要闖關的台南市國土功能分區畫設草案，可以看出台南市政府蔑視國土計畫有序發展，趁著還沒有進入環評的沙崙生態科學園區開發規畫，順勢再擴大427公頃，浮濫毀農炒地是政府最糟的示範，南科必須要講清楚在這麼多保育類動物棲地上開發，要如何落實沙崙「生態」科學園區，以及如何彌補大量損失的優良農地，否則連政府都把國土計畫踐踏成炒地計畫，台灣小島在如此摧殘之下還能撐多久？

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，2024年4月環境部才以平地造林有成、避免破壞保育物種棲地、加劇淹水風險為由，否決台南市府以此農場為基地規畫的88公頃沙崙綠能園區的環評，結果國科會只因台積電等旗艦廠商於2025年1月來函提出用地需求，並表明希望選在南科周邊地區，就大筆一揮圈定南沙崙農場531公頃土地為基地，完全鄙視環境部2024年環評對這農場生態重要性的認證。

森林城市協會理事長莊傑任表示，台南沙崙農場是全台草鴞密度最高的重要棲地，原本是上千公頃國營農地，台南市政府要把1028公頃的農業發展地區變更城鄉發展區，這裡除了草鴞，更是超過35種保育類的重要棲地，至少300種以上動物棲息於此，台灣不可能沒有其他替代選址，為何非要這樣硬幹？台積電是否願意背負毀掉草鴞棲地的生態惡名？

沙崙生態科學園區開發案，遭質疑嚴重衝擊草鴞、環頸雉等超過35種保育類動物的棲地生態。記者周宗禎／攝影

台南沙崙農場瀕臨絕種草鴞因政府大規模開發面臨生存危機。圖／台南社大提供