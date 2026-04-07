高雄春捲案疑「蛋製品染沙門氏菌」 陳其邁：全面強化稽查

高雄苓雅區正義市場發生春捲攤疑似食品中毒案件，目前初步檢驗結果為沙門氏菌感染，造成140人就醫，其中31人住院，衛生局依法裁罰144萬元。高雄市長陳其邁今表示，沙門氏菌是食物中毒裡面常見菌種，一般存在蛋製品中，目前衛生局和雄檢也發動偵查，溯源菌種來源，因散裝蛋常散落在不同店家，後續會強化食品稽查，來確保市民健康。

陳其邁表示，截至目前共有140位市民的健康受到影響，市府通報系統在4月4號晚上，就有個案發病求診，市府也立刻在4月5號中午就到正義市場，稽查發現攤商食品可能涉及食物中毒案件，要求停止營業，並重罰144萬；事後發現從患者檢體是屬於沙門氏菌中毒，通常在4小時到48小時之間發病，會有發燒嘔或吐等消化道的症狀。

「沙門氏菌是食物中毒裡面常見菌種，一般存在蛋製品中。」陳其邁說，目前已清查相關中毒來源，衛生局和雄檢也發動偵查，溯源全部菌種，查清是哪些感染源，由哪家工廠或產地，目前特地通路均已掌握；目前140名市民中還有30名在住院，部分症狀減輕後，在門診或已出院，因散裝蛋常散落在不同店家，後續會強化食品稽查，來確保市民健康。

衛生局表示，苓雅區正義市場春捲攤疑似食品中毒案件，截至4月6日16時止，累計已有140人就醫，其中31人住院、10人急診待床、8人留觀中，經各醫院回報目前生命徵象穩定，皆持續接受治療；另有91人就醫後返家休養。高雄長庚醫院於4月4日至4月5日陸續通報收治多名個案，昨日12名患者初步檢驗結果均為沙門氏菌陽性。

衛生局指出，該攤商販售涉有重大食安風險，衛生局將依違反《食品安全衛生管理法》第15條暨第44條、第49條規定，再加重裁罰108萬。此外，為防杜危害擴大，4月5日依法命業者停業7日，待複查合格後始得營業。並持續追查食材來源、製程及供應鏈，以釐清污染來源及責任歸屬。

衛生局表示，業者於第一時間未完整說明春捲實際食材內容，原僅提供豆芽菜、高麗菜、紅蘿蔔、香腸、豆干、糖粉及花生粉，後經調查確認尚包含蛋品及肉絲，涉有刻意隱匿、規避妨礙調查情形，已影響疫調判斷完整性。衛生局已依《食品安全衛生管理法》第41條及第47條規定，加重裁罰新臺幣36萬元；目前累計共裁罰新台幣144萬元，並移送高雄地方檢察署偵辦。