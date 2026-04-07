快訊

高雄春捲食物中毒 苦主曝痛如被電睡覺像刀割：看新聞心寒將求償

嘉義市長選戰張啓楷出線對決王美惠 「民主聖地」成藍白合示範區

鋒面+東北季風夾擊！今天雨勢最劇烈 明天這時才趨緩

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄春捲案疑「蛋製品染沙門氏菌」 陳其邁：全面強化稽查

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
昨日衛生局稽查人員第一時間告知疑似發生食物中毒情事後，業者仍未停止銷售，繼續販售春捲皮給現場等候的顧客。記者徐白櫻／攝影 徐白櫻
昨日衛生局稽查人員第一時間告知疑似發生食物中毒情事後，業者仍未停止銷售，繼續販售春捲皮給現場等候的顧客。記者徐白櫻／攝影 徐白櫻

高雄苓雅區正義市場發生春捲攤疑似食品中毒案件，目前初步檢驗結果為沙門氏菌感染，造成140人就醫，其中31人住院，衛生局依法裁罰144萬元。高雄市長陳其邁今表示，沙門氏菌是食物中毒裡面常見菌種，一般存在蛋製品中，目前衛生局和雄檢也發動偵查，溯源菌種來源，因散裝蛋常散落在不同店家，後續會強化食品稽查，來確保市民健康。

陳其邁表示，截至目前共有140位市民的健康受到影響，市府通報系統在4月4號晚上，就有個案發病求診，市府也立刻在4月5號中午就到正義市場，稽查發現攤商食品可能涉及食物中毒案件，要求停止營業，並重罰144萬；事後發現從患者檢體是屬於沙門氏菌中毒，通常在4小時到48小時之間發病，會有發燒嘔或吐等消化道的症狀。

「沙門氏菌是食物中毒裡面常見菌種，一般存在蛋製品中。」陳其邁說，目前已清查相關中毒來源，衛生局和雄檢也發動偵查，溯源全部菌種，查清是哪些感染源，由哪家工廠或產地，目前特地通路均已掌握；目前140名市民中還有30名在住院，部分症狀減輕後，在門診或已出院，因散裝蛋常散落在不同店家，後續會強化食品稽查，來確保市民健康。

衛生局表示，苓雅區正義市場春捲攤疑似食品中毒案件，截至4月6日16時止，累計已有140人就醫，其中31人住院、10人急診待床、8人留觀中，經各醫院回報目前生命徵象穩定，皆持續接受治療；另有91人就醫後返家休養。高雄長庚醫院於4月4日至4月5日陸續通報收治多名個案，昨日12名患者初步檢驗結果均為沙門氏菌陽性。

衛生局指出，該攤商販售涉有重大食安風險，衛生局將依違反《食品安全衛生管理法》第15條暨第44條、第49條規定，再加重裁罰108萬。此外，為防杜危害擴大，4月5日依法命業者停業7日，待複查合格後始得營業。並持續追查食材來源、製程及供應鏈，以釐清污染來源及責任歸屬。

衛生局表示，業者於第一時間未完整說明春捲實際食材內容，原僅提供豆芽菜、高麗菜、紅蘿蔔、香腸、豆干、糖粉及花生粉，後經調查確認尚包含蛋品及肉絲，涉有刻意隱匿、規避妨礙調查情形，已影響疫調判斷完整性。衛生局已依《食品安全衛生管理法》第41條及第47條規定，加重裁罰新臺幣36萬元；目前累計共裁罰新台幣144萬元，並移送高雄地方檢察署偵辦。

陳其邁表示，沙門氏菌是食物中毒裡面常見菌種，一般存在蛋製品中，目前衛生局和雄檢也發動偵查，溯源菌種來源。記者宋原彰／攝影
陳其邁表示，沙門氏菌是食物中毒裡面常見菌種，一般存在蛋製品中，目前衛生局和雄檢也發動偵查，溯源菌種來源。記者宋原彰／攝影

高雄 衛生局 食物中毒

延伸閱讀

春捲爆沙門氏菌…醫曝3件事沒做好 輕症這樣吃緩解不適

高雄春捲食物中毒案 苦主曝6人急診2小孩住院…「兒童節惡夢」

高雄春捲中毒增至140人就醫 攤商藏蛋、拒絕停賣重罰

春捲患者檢出沙門氏菌 醫：雞蛋清潔、加熱要完全

相關新聞

高雄春捲案苦主曝痛到像刀割 遭質疑放太久…心寒將求償

高雄市正義市場春捲食物中毒案，140人就醫，其中多達31人住院，高雄市衛生局依法裁罰144萬元，初步檢驗結果為沙門氏菌感染。高雄市長陳其邁今天表示，高雄市將強化食品稽查。

高雄春捲食物中毒案 苦主曝6人急診2小孩住院…「兒童節噩夢」

高雄市正義市場春捲攤商食物中毒案，已有140人就醫，其中12人檢體呈沙門氏菌陽性，高雄市衛生局累計裁罰144萬元並移請法辦。有苦主在Threads表示，連假真的是悲劇發生，她和家人吃春捲共2個家庭、6人掛急診，其中2人包括她的小孩嚴重到需要住院，真的是兒童節的噩夢。

高雄春捲案疑「蛋製品染沙門氏菌」 陳其邁：全面強化稽查

高雄苓雅區正義市場發生春捲攤疑似食品中毒案件，目前初步檢驗結果為沙門氏菌感染，造成140人就醫，其中31人住院，衛生局依法裁罰144萬元。高雄市長陳其邁今表示，沙門氏菌是食物中毒裡面常見菌種，一般存在蛋製品中，目前衛生局和雄檢也發動偵查，溯源菌種來源，因散裝蛋常散落在不同店家，後續會強化食品稽查，來確保市民健康。

春捲爆沙門氏菌…醫曝3件事沒做好 輕症這樣吃緩解不適

高雄市正義市場春捲攤食物中毒案，元凶是沙門氏菌，醫師提醒，沙門氏菌常見存在於禽類、蛋類，蛋殼清洗不乾淨、或烹煮後受汙染，極易爆發，預防關鍵在於充分加熱、生熟分開、勤洗手，蛋類與肉品務必徹底煮熟。

草鴞棲地危機…沙崙農場闖關變更南科用地 環團怒喊：國審會駁回

今早內政部國土計畫審議會第47次大會將審查台南市國土功能分區圖草案，環保團體今早於國土署前召開記者會指出，議程中有台南市政府突襲插隊提出的沙崙農場上千公頃農2土地要變更為城鄉2-3的案件，轉為科學園區的開發用地，將嚴重衝擊草鴞、環頸雉等超過35種保育類動物的棲地生態，訴請國審會拒審或否決，阻止中央和地方圈地破壞沙崙農場環境生態。

超商原型食物夯！蒸玉米、馬鈴薯怎麼選？營養師曝吃不飽真相

超商有不少「原型食物」選項，近期討論度高的包括蒸玉米與蒸馬鈴薯，吸引不少民眾關注。營養師蔡正亮在臉書分享，這兩種澱粉雖同屬天然食物，但血糖反應、纖維含量及飽足感皆有差異，選擇時可依需求調整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。