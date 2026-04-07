1歲童高燒40度狂拉肚子 竟非腸胃炎而是川崎氏症

新竹1名1歲多男童因高燒、嚴重腹瀉就醫，體溫一度飆破40度，原被診斷為細菌性腸胃炎，治療後卻持續反覆高燒，並陸續出現眼紅、紅疹、嘴唇乾裂等症狀。醫師警覺異常，進一步檢查確診為川崎氏症，所幸及時施打免疫球蛋白後退燒，成功避免心臟併發症風險。

中國醫藥大學新竹附設醫院兒科醫師曾思穎指出，該名男童初期症狀與腸胃炎相似，出現高燒與腹瀉，抽血顯示發炎指數升高，糞便檢查也有發炎細胞，因此先以抗生素與症狀治療。不料數天後高燒未退，且每3、4小時反覆飆高，顯示病情並非單純感染。

隨著病程進展，男童陸續出現雙眼結膜發紅但無分泌物、嘴唇紅腫乾裂，以及全身紅疹等典型表現。醫療團隊據此懷疑川崎氏症，安排抽血與心臟超音波檢查，確認是否影響冠狀動脈，最終確診。

曾思穎表示，川崎氏症為全身性血管發炎疾病，好發於5歲以下兒童，在台灣、日本、韓國等東亞地區較常見，可能與感染後引發的免疫反應有關。由於初期症狀常與感冒或腸胃炎相似，容易延誤診斷。

她也提供「12345口訣」協助辨識警訊，包括1個嘴巴紅、2個眼睛紅、3隻手指大小的淋巴結腫大、4肢紅腫或起疹，以及持續發燒5天以上。其中最關鍵的是反覆高燒至39至40度，即使退燒後仍持續出現。

曾思穎指出，川崎氏症最嚴重的風險在於影響冠狀動脈，若未及時治療，約有25%患者可能出現動脈擴張或動脈瘤，甚至影響心臟功能。因此臨床強調須在發燒10天內完成診斷並給予免疫球蛋白治療，以降低併發症風險。

所幸該名男童確診後立即接受靜脈注射免疫球蛋白，體溫迅速恢復正常。醫師提醒，若治療後仍持續發燒，可能代表對治療有抗性，需進一步評估。

曾思穎呼籲，川崎氏症常見於2歲左右幼兒，若孩子出現高燒39至40度且持續4至5天以上，即使一開始看起來像感冒或腸胃炎，也應提高警覺。同時要注意孩子是否出現眼睛紅、嘴唇紅、皮膚紅疹或頸部淋巴腫大等變化，若症狀陸續出現，應盡早就醫評估。